В новом трейлере Saros раскрыли улучшенные возможности для PS5 Pro

В новом блоге PlayStation появилась информация об улучшенных функциях для Saros на PS5 и PS5 Pro. Первым в списке идет обновлённый PSSR, который обеспечивает ещё более чёткое изображение, делая его практически неотличимым от нативного 4K. Кроме того, базовое разрешение рендеринга (разрешение до масштабирования) было увеличено на PS5 Pro, обеспечивая более высокое разрешение при 60 кадрах в секунду. Частота кадров падает до 30 FPS только во время ключевых сюжетных роликов.

Что касается общих функций PS5 и PS5 Pro, то, во-первых, это улучшенная технология Precision 3D Audio, где разработчики усовершенствовали Tempest 3D AudioTech для ещё большего погружения. Также есть адаптивные триггеры, которые не только имеют сопротивление для большего эффекта, но и работают по-разному при нажатии на курок наполовину и полностью.

Saros также получит улучшенную тактильную обратную связь на PS5 и PS5 Pro, и разработчики намекают, что игроков ждут «особые тактильные ощущения» в начале игры. Кроме того, она значительно улучшена по сравнению с тем, что было в Returnal. И наконец, погружение останется постоянным благодаря практически мгновенной загрузке, которая позволяет игрокам «быстро вернуться к действию после смерти или усилить игровой процесс, звук и визуальные эффекты, активировав затмение, что создаёт новый опыт».