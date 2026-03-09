В новом видео разработчики Saros обсудили персонажей и трейлер для предзаказа

Разработчик Housemarque выпустил новое видео о своей грядущей игре Saros, предлагающее заглянуть за кулисы разработки и узнать, как студия воплотила в жизнь персонажей. В видео участвуют креативный директор Грегори Лоуден, руководитель отдела сюжета Уильям Шогнесси, арт-директор Симона Сильвестри, старший дизайнер сюжета и кинематографических сцен Халил Оссаими и технический арт-директор Мартин Контель.

Обсуждая трейлер предзаказа, вышедший в декабре, Лоуден рассказал о том, как студия хотела показать весь актёрский состав персонажей, с которыми игроки познакомятся во время своего пребывания на Саросе. Шогнесси отметил, что работать с актерами, которые участвовали в создании Saros, включая Рахула Коли в роли главного героя Арджуна Девраджа и Джейн Перри в роли Шеридан Бушар, было одно удовольствие.

Одна из лучших сторон этого проекта — это актёрский состав, играющий наших NPC, которые передают баланс между надеждой и страхом, а также человеческий фактор в чужом мире. Чем больше персонажи узнают, тем сильнее растёт чувство страха и отчаяния, и тем больше трения между членами экипажа. Мы видим, что каждый из них справляется с этим по-своему.



Рахул Коли, он просто потрясающий. Мне нравится с ним работать. То, как он играет Арджуна, просто фантастика.

Saros разрабатывается для PS5 и выйдет 30 апреля.