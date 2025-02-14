В Saros можно будет улучшать оружие и встречать NPC в таинственном мире игры

Компания Housemarque анонсировала новый проект — Saros, который привлечет внимание поклонников rogue-lite игр. В отличие от предыдущих работ студии, таких как Returnal, Saros предложит игрокам постоянную прогрессию, где ресурсы будут сохраняться даже при смене уровней и смерти персонажа.
Главный герой игры — Арджун Деврадж, солдат на загадочной планете Каркоза, оказавшийся в бесконечном цикле. Игрокам предстоит разгадать множество тайн, включая загадочную многорукую фигуру и солнечное затмение, пронизывающее мир. В отличие от Returnal, где игроки сталкивались с случайными предметами и оружием, в Saros предусмотрен «развивающийся набор оружия и улучшений костюма», который можно постоянно улучшать.
Креативный директор Грегори Лауден отметил, что в игре также будут встречаться NPC, расширяя взаимодействие с окружающим миром. Saros выйдет в 2026 году для PS5, а более подробная информация о проекте будет раскрыта в ближайшие месяцы.
Блин ну какого хрена то аааа!...Зачем вообще этот рогалик, разве нельзя сделать просто сложную, хардкорную игру по типу соулзлайков только с пушками и с возможностью сохранения, я ОООЧЕНЬ надеюсь что нам дадут выбор пройти игру как рогалик или просто её пройти как обычную игру с сохранениями, иначе я даже не знаю......вроде бы очень хочется поиграть но и с другой стороны мучится с рогаликом не хочется тоже.(((((
Ммм прекрасная новость. А в гта 6 можно будет стрелять и угонять автомобили?
Да, а также сможешь ходить по карте, прикинь? Я в шоке был
Я слышал, что и поддержку мышки добавят... я в шоке