В Saros можно будет улучшать оружие и встречать NPC в таинственном мире игры

Компания Housemarque анонсировала новый проект — Saros, который привлечет внимание поклонников rogue-lite игр. В отличие от предыдущих работ студии, таких как Returnal, Saros предложит игрокам постоянную прогрессию, где ресурсы будут сохраняться даже при смене уровней и смерти персонажа.

Главный герой игры — Арджун Деврадж, солдат на загадочной планете Каркоза, оказавшийся в бесконечном цикле. Игрокам предстоит разгадать множество тайн, включая загадочную многорукую фигуру и солнечное затмение, пронизывающее мир. В отличие от Returnal, где игроки сталкивались с случайными предметами и оружием, в Saros предусмотрен «развивающийся набор оружия и улучшений костюма», который можно постоянно улучшать.

Креативный директор Грегори Лауден отметил, что в игре также будут встречаться NPC, расширяя взаимодействие с окружающим миром. Saros выйдет в 2026 году для PS5, а более подробная информация о проекте будет раскрыта в ближайшие месяцы.