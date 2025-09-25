ЧАТ ИГРЫ
Saros 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.6 25 оценок

В сети появились новые подробности Saros от создателей Returnal

Хотя во многом это Returnal 2, но нововведений хватает:

  • Главный герой вновь попадет на инопланетную планету, которую захватила и подпитывает временная аномалия Затмение.
  • В этот раз будет больше сюжета. По игре можно находить голограммы прошлых жильцов планеты, что расскажут о событиях до катастрофы, и даже полноценных NPC.
  • Но не сюжетом, как и многие игры, запомнилась Returnal. Среди геймплейных нововведений — щит, который поглощает выстрелы противников. Это же заряжают особо мощную атаку главного героя, которая оскверняет главного героя в процессе использования.
  • Также в игре появится возможность одного воскрешения в рамках одного забега. Для этого способность надо сначала найти и набрать нужный уровень порчи героя.
  • В начале каждого забега также будет возможность выбирать снаряжение из сочетания человеческого оружия Soltari и оружия пришельцев Carcosan.
  • Также больше прогресса и способностей будет переноситься между забегами.
  • Первый геймплей старались показать в непрерывной склейке, но в игре будет множество разнообразных биомов со своим стилем и фильтром, как было и в Returnal. Часть из них показали в конце ролика.
  • Над музыкой трудится обладатель премии «Грэмми» Сэм Слейтер, который работал над музыкой для «Чернобыля», обоих «Джокеров» и «Мэнди».
Релиз игры состоится 20 марта на PS5.

