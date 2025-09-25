В сети появились новые подробности Saros от создателей Returnal

Хотя во многом это Returnal 2, но нововведений хватает:
- Главный герой вновь попадет на инопланетную планету, которую захватила и подпитывает временная аномалия Затмение.
- В этот раз будет больше сюжета. По игре можно находить голограммы прошлых жильцов планеты, что расскажут о событиях до катастрофы, и даже полноценных NPC.
- Но не сюжетом, как и многие игры, запомнилась Returnal. Среди геймплейных нововведений — щит, который поглощает выстрелы противников. Это же заряжают особо мощную атаку главного героя, которая оскверняет главного героя в процессе использования.
- Также в игре появится возможность одного воскрешения в рамках одного забега. Для этого способность надо сначала найти и набрать нужный уровень порчи героя.
- В начале каждого забега также будет возможность выбирать снаряжение из сочетания человеческого оружия Soltari и оружия пришельцев Carcosan.
- Также больше прогресса и способностей будет переноситься между забегами.
- Первый геймплей старались показать в непрерывной склейке, но в игре будет множество разнообразных биомов со своим стилем и фильтром, как было и в Returnal. Часть из них показали в конце ролика.
- Над музыкой трудится обладатель премии «Грэмми» Сэм Слейтер, который работал над музыкой для «Чернобыля», обоих «Джокеров» и «Мэнди».
Релиз игры состоится 20 марта на PS5.
😆
К нам то они больше не залетают
Очередной рогалик
Returnal 2