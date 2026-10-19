Вышло обновление Zenith для Saros: добавлен режим "Новая игра+" и другие нововведения

Компания Sony выпустила масштабное обновление для игры Saros, вышедшей в этом году на PlayStation 5 (разработчик — студия Housemarque).
Обновление под названием Zenith добавляет долгожданный режим «Новая игра+» (о котором давно просили фанаты), а также новое оружие и модификаторы, разнообразящие игровой процесс.
Кроме того, теперь игроки могут регулировать скорость игры при включённой функции автоматической стрельбы. Подробный обзор всех изменений — с иллюстрациями и видеороликами — можно найти в публикации разработчиков в блоге PlayStation.
Обновление «Saros: Zenith» включает в себя:
- Режим «Новая игра+»
- Испытание с боссами (Boss gauntlet)
- Новые игровые модификаторы
- Возможность замедления скорости игры и автоматическая стрельба
а нововведение? это персонаж перестаёт быть куколдом?
геймплейно вне сюжета игра шедевральна. почти на уровне дарк эйджез по динамике.