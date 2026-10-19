Вышло обновление Zenith для Saros: добавлен режим "Новая игра+" и другие нововведения

Компания Sony выпустила масштабное обновление для игры Saros, вышедшей в этом году на PlayStation 5 (разработчик — студия Housemarque).

Обновление под названием Zenith добавляет долгожданный режим «Новая игра+» (о котором давно просили фанаты), а также новое оружие и модификаторы, разнообразящие игровой процесс.

Кроме того, теперь игроки могут регулировать скорость игры при включённой функции автоматической стрельбы. Подробный обзор всех изменений — с иллюстрациями и видеороликами — можно найти в публикации разработчиков в блоге PlayStation.

Обновление «Saros: Zenith» включает в себя: