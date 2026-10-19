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Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
4.2 116 оценок

Вышло обновление Zenith для Saros: добавлен режим "Новая игра+" и другие нововведения

monk70 monk70

Компания Sony выпустила масштабное обновление для игры Saros, вышедшей в этом году на PlayStation 5 (разработчик — студия Housemarque).

Обновление под названием Zenith добавляет долгожданный режим «Новая игра+» (о котором давно просили фанаты), а также новое оружие и модификаторы, разнообразящие игровой процесс.

Кроме того, теперь игроки могут регулировать скорость игры при включённой функции автоматической стрельбы. Подробный обзор всех изменений — с иллюстрациями и видеороликами — можно найти в публикации разработчиков в блоге PlayStation.

Обновление «Saros: Zenith» включает в себя:

  • Режим «Новая игра+»
  • Испытание с боссами (Boss gauntlet)
  • Новые игровые модификаторы
  • Возможность замедления скорости игры и автоматическая стрельба
Консоли 24 Трейлеры 16 Обновления 3
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Сипота
11
jax baron

а нововведение? это персонаж перестаёт быть куколдом?

4
ZackSnyder

геймплейно вне сюжета игра шедевральна. почти на уровне дарк эйджез по динамике.

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