Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
4.3 100 оценок

Журнал Edge выставил оценки Saros (9), Pragmata (7), Mixtape (9) и другим, вышедшим в последнее время

monk70 monk70

Вышел 424-й выпуск журнала Edge, в котором представлены обзоры игр, включая Saros, Pragmata, Mixtape и другие.

Известный своей критической позицией в отношении игр и широким использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своей работы заработал репутацию жёсткого критика. В этом выпуске Saros и Mixtape выделяются с потрясающей оценкой в ​​9 баллов, а Pragmata получает высокую оценку в 7 баллов. Чтобы ознакомиться с сопроводительным текстом и полными подробностями оценки этих игр, приобретите выпуск № 424 журнала Edge, перейдя по этой ссылке.

  • Mixtape – 9
  • Saros – 9
  • Titanium Court – 9
  • Vampire Crawlers – 8
  • Pragmata – 7
  • Tides Of Tomorrow – 7
  • Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6
  • Replaced – 6
  • Dosa Divas – 5
  • Kiln – 5
  • Mouse: PI For Hire – 5
  • Tomodachi Life: LTD – 5
  • Aphelion – 4
  • Will: Follow The Light – 3

В своей рецензии на Saros журнал Edge хвалит Housemarque за создание ещё одного впечатляющего экшена после Returnal. Хотя механика roguelike описывается как более лёгкая и атмосферная, чем глубоко системная, журнал подчёркивает исключительную боевую систему игры, а также ее аудиовизуальное оформление и тактильные ощущения. В итоге Эдж намекнул, что Saros — лучшая работа Housemarque на сегодняшний день, поскольку «студии будет трудно вернуться сильнее».

Между тем, Pragmata заслуживает похвалы за изобретательную боевую систему и отточенный дизайн, хотя Эдж утверждает, что игра кажется слишком клинической в ​​исполнении. В обзоре отмечается, что темы, связанные с человечеством и машинами, захватывающие, но игре не хватает хаотичной энергии и разрушительного стиля, которые можно увидеть в некоторых других недавних работах Capcom. Несмотря на продуманную механику и техническую точность, игровой процесс описывается как несколько слишком контролируемый и жёсткий по структуре.

Что касается Mixtape, Эдж описывает это сюжетное приключение как искусно продуманный и эмоционально насыщенный опыт. Несмотря на относительную краткость, игра хвалится за ностальгическое повествование, запоминающуюся атмосферу и способность вызывать размышления о молодости, дружбе и упущенных возможностях. В обзоре она называется игрой, которая понравится многим, наполненной теплотой и индивидуальностью.

Seven_zzz

Игра про индуса в космосе — шидефр
"Игра"(кино) на три часа — шидефр
Игра, где белый мужик помогает белой маленькой девочке — ну тута не больше 7-ми. Не прогрессивно как-то.

hamshut

Мдаа, сарос выше, чем прагмата?)

Eothlin

микстейп норм игра, с приятным вайбом, музыка норм. геймплей как и во многих сюжетных играх не замысловатый. вечерок посидеть меланхолично позалипать отлично подходит. хз че так не взлюбили, как будто это ааа игра которую все ждали

ratte88
Mixtape – 9

Как узнал, игру делали то ли траансы, то ли дети миллиардеров-евреев. Я-то думаю, откуда у неё хайп такой, а тут вон чё, всё как всегда.

Night Driving Avenger
Mixtape – 9
Pragmata – 7

Ахах чемоданы Ларри Эллисона доехали

