Журнал Edge выставил оценки Saros (9), Pragmata (7), Mixtape (9) и другим, вышедшим в последнее время

Вышел 424-й выпуск журнала Edge, в котором представлены обзоры игр, включая Saros, Pragmata, Mixtape и другие.

Известный своей критической позицией в отношении игр и широким использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своей работы заработал репутацию жёсткого критика. В этом выпуске Saros и Mixtape выделяются с потрясающей оценкой в ​​9 баллов, а Pragmata получает высокую оценку в 7 баллов. Чтобы ознакомиться с сопроводительным текстом и полными подробностями оценки этих игр, приобретите выпуск № 424 журнала Edge, перейдя по этой ссылке.

Mixtape – 9

Saros – 9

Titanium Court – 9

Vampire Crawlers – 8

Pragmata – 7

Tides Of Tomorrow – 7

Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6

Replaced – 6

Dosa Divas – 5

Kiln – 5

Mouse: PI For Hire – 5

Tomodachi Life: LTD – 5

Aphelion – 4

Will: Follow The Light – 3

В своей рецензии на Saros журнал Edge хвалит Housemarque за создание ещё одного впечатляющего экшена после Returnal. Хотя механика roguelike описывается как более лёгкая и атмосферная, чем глубоко системная, журнал подчёркивает исключительную боевую систему игры, а также ее аудиовизуальное оформление и тактильные ощущения. В итоге Эдж намекнул, что Saros — лучшая работа Housemarque на сегодняшний день, поскольку «студии будет трудно вернуться сильнее».

Между тем, Pragmata заслуживает похвалы за изобретательную боевую систему и отточенный дизайн, хотя Эдж утверждает, что игра кажется слишком клинической в ​​исполнении. В обзоре отмечается, что темы, связанные с человечеством и машинами, захватывающие, но игре не хватает хаотичной энергии и разрушительного стиля, которые можно увидеть в некоторых других недавних работах Capcom. Несмотря на продуманную механику и техническую точность, игровой процесс описывается как несколько слишком контролируемый и жёсткий по структуре.

Что касается Mixtape, Эдж описывает это сюжетное приключение как искусно продуманный и эмоционально насыщенный опыт. Несмотря на относительную краткость, игра хвалится за ностальгическое повествование, запоминающуюся атмосферу и способность вызывать размышления о молодости, дружбе и упущенных возможностях. В обзоре она называется игрой, которая понравится многим, наполненной теплотой и индивидуальностью.