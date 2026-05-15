Журнал Edge выставил оценки Saros (9), Pragmata (7), Mixtape (9) и другим, вышедшим в последнее время

Вышел 424-й выпуск журнала Edge, в котором представлены обзоры игр, включая Saros, Pragmata, Mixtape и другие.
Известный своей критической позицией в отношении игр и широким использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своей работы заработал репутацию жёсткого критика. В этом выпуске Saros и Mixtape выделяются с потрясающей оценкой в 9 баллов, а Pragmata получает высокую оценку в 7 баллов. Чтобы ознакомиться с сопроводительным текстом и полными подробностями оценки этих игр, приобретите выпуск № 424 журнала Edge, перейдя по этой ссылке.
- Mixtape – 9
- Saros – 9
- Titanium Court – 9
- Vampire Crawlers – 8
- Pragmata – 7
- Tides Of Tomorrow – 7
- Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6
- Replaced – 6
- Dosa Divas – 5
- Kiln – 5
- Mouse: PI For Hire – 5
- Tomodachi Life: LTD – 5
- Aphelion – 4
- Will: Follow The Light – 3
В своей рецензии на Saros журнал Edge хвалит Housemarque за создание ещё одного впечатляющего экшена после Returnal. Хотя механика roguelike описывается как более лёгкая и атмосферная, чем глубоко системная, журнал подчёркивает исключительную боевую систему игры, а также ее аудиовизуальное оформление и тактильные ощущения. В итоге Эдж намекнул, что Saros — лучшая работа Housemarque на сегодняшний день, поскольку «студии будет трудно вернуться сильнее».
Между тем, Pragmata заслуживает похвалы за изобретательную боевую систему и отточенный дизайн, хотя Эдж утверждает, что игра кажется слишком клинической в исполнении. В обзоре отмечается, что темы, связанные с человечеством и машинами, захватывающие, но игре не хватает хаотичной энергии и разрушительного стиля, которые можно увидеть в некоторых других недавних работах Capcom. Несмотря на продуманную механику и техническую точность, игровой процесс описывается как несколько слишком контролируемый и жёсткий по структуре.
Что касается Mixtape, Эдж описывает это сюжетное приключение как искусно продуманный и эмоционально насыщенный опыт. Несмотря на относительную краткость, игра хвалится за ностальгическое повествование, запоминающуюся атмосферу и способность вызывать размышления о молодости, дружбе и упущенных возможностях. В обзоре она называется игрой, которая понравится многим, наполненной теплотой и индивидуальностью.
