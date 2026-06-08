Кулинарный roguelike SATED с монстрами и "сломанной" кухней превращает готовку в азартный кошмар

Издатель CRITICAL REFLEX и студия Forest Reges анонсировали SATED — гротескный roguelike о готовке, который выйдет на PC в Steam. Уже открыт набор на первый публичный плейтест, и по описанию игра явно метит в нишу самых странных и экспериментальных инди-проектов последних лет.

В основе SATED — идея, которая одновременно отталкивает и интригует: игрок готовит еду для чудовищ, используя проклятый «живой холодильник», работающий как слотовый автомат. Этот элемент уже сам по себе задаёт тон — кулинария здесь ближе к азартной игре, чем к привычному процессу создания блюд. И, честно говоря, такой подход больше напоминает смесь Balatro и Inscryption, только в формате гастрономического хоррора.

Игрокам предстоит спускаться в живую, гниющую мегаструктуру и обслуживать всё более странных и опасных существ. Ингредиенты варьируются от органики до мусора и даже «живых» компонентов, а порядок их использования напрямую влияет на результат. Ошибка — и блюдо может стать проклятым или даже… разумным. В хорошем смысле здесь «хорошего» почти нет.

Отдельного внимания заслуживает система риска: каждое вращение холодильника — это азарт, где можно как разбогатеть, так и остаться ни с чем. Разработчики явно делают ставку на непредсказуемость, превращая кухню в аналог казино, где ставки — это еда, ресурсы и здравый смысл.

В итоге SATED выглядит как редкий пример игры, которая сознательно отказывается от комфорта. Это не симулятор кулинарии и не классический roguelike — скорее, эксперимент на грани абсурда, где игрока заставляют балансировать между стратегией и хаосом. И именно в этом, как ни странно, его главная привлекательность.