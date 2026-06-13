Первые итоги Satellite Odyssey: Jupiter: авторы раскрыли статистику плейтеста и сказали когда ждать следующий

Отечественная студия-разработчик официально объявила о завершении первого публичного плейтеста научно-фантастического триллера Satellite Odyssey: Jupiter. Авторы подвели первые итоги тестирования, поделились подробной статистикой о своей аудитории и поблагодарили сообщество.

Спасибо за ваше время, отзывы, сообщения об ошибках, стримы, видео и просто за то, что дали нашей игре шанс.

Дебютный запуск ранней версии игры привлек хорошее количество участников: к тестированию присоединились более 3 000 геймеров, которые в совокупности заполнили более 900 подробных отчетов об ошибках и личных впечатлениях. Разработчики отметили, что собранные мнения уже помогли команде выявить слабые места проекта и скорректировать приоритеты в дальнейшей разработке.

На основе анкет авторы составили подробный портрет своей целевой аудитории:

Возраст игроков : основной костяк составили пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (47,6%), на втором месте расположилась группа от 35 до 44 лет (26,2%), а замыкают тройку молодые люди от 18 до 24 лет (19,2%).

: основной костяк составили пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (47,6%), на втором месте расположилась группа от 35 до 44 лет (26,2%), а замыкают тройку молодые люди от 18 до 24 лет (19,2%). Предпочтения в жанрах : ожидаемо для проекта такого сеттинга лидерами среди любимых жанров аудитории стали экшены (73,9%), RPG (68,1%), приключения (65,8%) и survival horror (57,2%).

: ожидаемо для проекта такого сеттинга лидерами среди любимых жанров аудитории стали экшены (73,9%), RPG (68,1%), приключения (65,8%) и survival horror (57,2%). Главные ориентиры: в графе любимых франшиз участники чаще всего упоминали культовые серии Resident Evil (236 упоминаний) и BioShock (158 упоминаний).

В ближайшие месяцы студия планирует сосредоточиться на глубокой полировке существующих систем, исправлении частых багов и внедрении новых механик, которые отсутствовали в дебютной сборке. Создатели подчеркнули, что прошедший ивент показал лишь малую часть запланированного контента, и анонсировали следующую волну тестирования — двери заброшенной станции вновь откроются для игроков осенью этого года.