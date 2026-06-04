Стартовал дебютный публичный плейтест научно-фантастического хоррора Satellite Odyssey: Jupiter

Разработчики из студии Antifreeze Games объявили о начале 1-го публичного тестирования своего нового проекта Satellite Odyssey: Jupiter. Испытания проходят на платформе Steam и продлятся до 21 июня 2026 года.

Сюжет игры переносит игроков на космическую станцию, расположенную на спутнике Юпитера. Главная героиня по имени Мэй приходит в себя после катастрофы и обнаруживает, что потеряла память, а коридоры комплекса заполнены мутантами, сошедшими с ума роботами и телами погибших пассажиров. Героине предстоит найти способ спастись, попутно раскрывая тайны произошедшего.

Игровой процесс сочетает элементы выживания и детективного расследования в эстетике декопанка. Игрокам необходимо исследовать станцию, управлять ограниченным инвентарем, решать головоломки с помощью специального гаджета и собирать ресурсы. Детективная часть предлагает изучать места преступлений, искать улики и выстраивать гипотезы с помощью специальных карт-событий.

Текущий плейтест призван проверить базовые механики и общую атмосферу игры. В этой версии пока отсутствуют сюжетные видеоролики, полноценная озвучка, детективная система, карта, а также механики крафта и улучшения оружия. Разработчики планируют добавить эти элементы в будущих обновлениях, а также улучшить боевую систему, анимацию и визуальную часть. Пользователям разрешено свободно транслировать игровой процесс и публиковать материалы в сети.

Релиз полной версии Satellite Odyssey: Jupiter запланирован на 2027 год. Игра будет поддерживать русский интерфейс, субтитры и озвучку. Для запуска проекта на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel i5-4670, видеокарта Geforce GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти.