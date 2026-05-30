Сурвайвал-хоррор в эстетике декопанка Satellite Odyssey: Jupiter получил страницу в Steam и открытый плейтест

Разработчики из студии Antifreeze Games открыли страницу сурвайвал-хоррора Satellite Odyssey: Jupiter в цифровом магазине Steam. Игрокам уже доступна возможность запросить доступ к тестированию грядущего проекта, полноценный релиз которого запланирован на 2027 год.

События игры разворачиваются на космической станции, расположенной на спутнике Юпитера. Торжественная церемония открытия комплекса оборачивается катастрофой, в результате чего коридоры заполняют взбесившиеся роботы и огромные тараканы-мутанты. Главная героиня по имени Мэй приходит в себя посреди этого хаоса, полностью лишившись памяти. Ей предстоит не только выжить и найти способ спастись, но и выяснить подробности произошедшей трагедии, жертвами которой стали богатейшие люди Солнечной системы.

Игровой процесс сочетает элементы классических хорроров на выживание и детективных расследований. Игрокам придется экономно расходовать ресурсы и управлять ограниченным инвентарем героини. Противников, среди которых присутствуют как агрессивные насекомые, так и враждебные роботы, можно уничтожать с помощью различного огнестрельного оружия или обходить стороной для экономии патронов. Арсенал Мэй поддается модификации и улучшениям по мере прохождения.

Помимо сражений, важную роль играют головоломки. Изучая станцию, героиня сможет применять специальный многофункциональный гаджет для взаимодействия с механизмами, открытия секретных проходов и создания ловушек для врагов. Детективная часть включает осмотр мест преступлений, сбор улик и составление карт-событий, которые помогут восстановить картину произошедшего и раскрыть корпоративные заговоры.

Визуально проект выполнен в стилистике декопанка и нуара с джазовым музыкальным сопровождением. На станции будут представлены разнообразные локации, включая заброшенные технические подвалы, роскошные апартаменты, казино и концертные залы. На странице игры также опубликованы системные требования. Для запуска на минимальных настройках понадобятся процессор уровня Intel i5-4670, видеокарта Geforce GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти. Рекомендованные требования включают видеокарту Geforce RTX 3080 и 16 ГБ оперативной памяти.