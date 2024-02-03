Авторы Satisfactory раскрыли дорожную карту обновлений на 2024 год

Разработчики Coffee Stain Studios рассказали о своих планах по выпуску нового контента для Satisfactory в ближайший год, а также о том, что игра про строительство фабрик должна покинуть ранний доступ в 2024 году. Студия также сообщила, что на данный момент продано более 5,5 миллионов копий Satisfactory.

В новом видео под названием The Satisfactory Roadmap to 1.0 студия рассказывает о некоторых из запланированных материалов, которые появятся в игре в обновлениях в течение года. Согласно графику, представленному в видео, в 2024 году Satisfactory получит как минимум два крупных обновления, и еще одно обновление запланировано на 2025 год.

Первое из этих обновлений, получившее название Update 9: Experimental War, привнесет в Satisfactory более серьезный тон. Студия описывает обновление как позволяющее игрокам начать войну за эффективность своих заводов. Обновление также позволит игрокам добавлять оружие ко всему, от фабрик до транспортных средств. Выход обновления 9 запланирован на май 2024 года.

За ним последует обновление X, которое положит начало конечной цели студии по выводу Satisfactory из стадии раннего доступа. Обновление сделает транспортные средства более быстрыми, а также позволит игрокам романтизировать различных существ в игре. Выход обновления X запланирован на декабрь 2024 года.

Первое обновление 2025 года, получившее название Update 11, принесет в Satisfactory лазеры. Игроки смогут автоматизировать и строить новые лазерные лучи, а также в игру будет введена новая система приготовления пищи. Релиз обновления 11 намечен на апрель 2025 года.

Студия заявляет, что кроме выхода из раннего доступа, больше обновлений для игры не планируется, и надеется завершить разработку игры в 2024 году. Дата выхода игры пока не определена, но планируется выпустить обновление 1.0 до конца 2024 года.