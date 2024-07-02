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Satisfactory 19.03.2019
Строительство, От первого лица, Открытый мир
9.1 635 оценок

Игроков ждёт подорожание: Coffee Stain Studios поднимет цену на Satisfactory

Lunersun
Новости

Поклонникам Satisfactory стоит приготовиться к изменениям. Комьюнити-менеджер Coffee Stain Studios Снатт Трептоу сообщил о скором повышении цены на популярный симулятор.

Стоимость игры вырастет с 29,99 до 39,99 долларов США в ближайшие недели. Разработчики объясняют это решение влиянием инфляции и постоянной поддержкой проекта. С момента выхода в ранний доступ в марте 2019 года команда регулярно выпускает контентные патчи, развивая и улучшая игру.

При этом у игроков ещё есть шанс приобрести Satisfactory по выгодной цене. До 11 июля действует летняя распродажа в Steam, где игра доступна со скидкой 50%. Для российских пользователей цена составляет 550 рублей — это самая большая скидка с момента выхода игры в ранний доступ.

Coffee Stain Studios подчёркивают, что повышение цены произойдет сразу после окончания распродажи. При этом разработчики не сбавляют темпов работы над проектом и обещают выпустить полную версию Satisfactory до конца 2024 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Navigor506

Ладно бы ещё лишь на релизе повысили цену, а так получается игру всё ещё не выпустили полностью, а ценник увеличи на целую треть.

3
tvorog8088

Ктож на старые игры цены поднимает, они прям уникумы)))

0
PolGhost
С момента выхода в ранний доступ в марте 2019 года команда регулярно выпускает контентные патчи, развивая и улучшая игру.

Выглядит как оправдание для поднимания цены. Только вот, по идеи, сам факт того, что она в раннем доступе, подразумевает, что обновления будут выпускаться вплоть до полноценного релиза игры

0
Nodas

Там все ещё хуже, за 5 лет они выпусти 2 контентных патча, за это время игру можно было уже 10 раз с нуля сделать

0
Nodas
команда регулярно выпускает контентные патчи, развивая и улучшая игру.

Это шутка да ? Последний патч был 7 месяцев назад, а контентный патч так вообще полтора года назад, они за 5 лет игры сделали два контентных патча, все остальное хрень косметическая

0