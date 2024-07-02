Игроков ждёт подорожание: Coffee Stain Studios поднимет цену на Satisfactory

Поклонникам Satisfactory стоит приготовиться к изменениям. Комьюнити-менеджер Coffee Stain Studios Снатт Трептоу сообщил о скором повышении цены на популярный симулятор.

Стоимость игры вырастет с 29,99 до 39,99 долларов США в ближайшие недели. Разработчики объясняют это решение влиянием инфляции и постоянной поддержкой проекта. С момента выхода в ранний доступ в марте 2019 года команда регулярно выпускает контентные патчи, развивая и улучшая игру.

При этом у игроков ещё есть шанс приобрести Satisfactory по выгодной цене. До 11 июля действует летняя распродажа в Steam, где игра доступна со скидкой 50%. Для российских пользователей цена составляет 550 рублей — это самая большая скидка с момента выхода игры в ранний доступ.

Coffee Stain Studios подчёркивают, что повышение цены произойдет сразу после окончания распродажи. При этом разработчики не сбавляют темпов работы над проектом и обещают выпустить полную версию Satisfactory до конца 2024 года.