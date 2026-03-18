Настоящая пауза и живая погода: в Satisfactory 1.2 переработали ключевые системы игры

Разработчики Satisfactory раскрыли подробности крупного обновления 1.2, которое уже доступно в экспериментальной версии. Патч приносит ряд заметных изменений, среди которых особенно выделяется долгожданная «настоящая» пауза — теперь при остановке игры весь мир действительно замирает, а не продолжает жить своей жизнью. Правда, функция работает только в одиночном режиме.

Ещё одним важным нововведением стала переработанная погодная система. Дождь теперь визуально влияет на окружение: капли остаются на зданиях и костюме персонажа, а также улучшены эффекты ветра, тумана, молний и различных типов осадков. Это делает атмосферу планеты заметно более живой и реалистичной.

Патч добавляет и динамическое переключение управления — игроки смогут мгновенно менять клавиатуру и мышь на геймпад. Меню Advanced Game Settings переименовали в Creative Mode, а также появилось новое меню Game Modes, доступное при старте новой игры и предлагающее альтернативные варианты прохождения с сохранением достижений.

Фоторежим получил дополнительные фильтры, включая «I know what you are» и «Blueprint», а также новый режим Selfie, позволяющий делать снимки персонажа на фоне своих фабрик. Кроме того, добавлены новые варианты отображения предметов при использовании Hover Pack.

Обновление уже можно опробовать в тестовой версии, а сама игра временно продаётся со скидкой в Steam — акция продлится до 19 марта 2026 года.

А с приобретением этой, или любой другой игры, вам поможет наш удобный и надежный сервис пополнения баланса Steam.