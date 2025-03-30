Обновление Satisfactory 1.1 добавит фоторежим, поддержку контроллеров и многое другое

Обновление Satisfactory 1.1 уже в пути, и есть много чего ждать. Менеджер сообщества Coffee Stain Studios Микаэль Ниази рассказывает о том, чего мы можем ожидать от ее первого крупного обновления после полноценного релиза, которое очень скоро появится в экспериментальной ветке.

Последнее видео — это всего лишь первый обзор Satisfactory 1.1, но есть несколько очень интересных дополнений для любителей игр-песочниц, которых стоит ждать. Для гипертруб были введены новые трехсторонние разветвления — при перемещении по ним вы можете легко переключаться между путями одним нажатием клавиши. Также появятся ответвления, которые работают аналогично, но имеют более ограниченную форму, что означает, что к ним можно получить доступ только через более длинный сегмент гипертрубы, что делает их идеальными для фильтрации одной трубы в другую.

Наконец-то появились вертикальные разделители и слияния. Среди наиболее востребованных дополнений к строительной игре эти новые устройства можно размещать «практически в любом месте» на ваших подъемниках, чтобы разделять или объединять ваши конвейеры по желанию. Кроме того, были добавлены «приоритетные слияния». Они позволяют вам устанавливать важность трех входов, чтобы слияние знало, что для вас наиболее важно в случае перегрузки.

Также в версии 1.1 появится масштабная переработка фоторежима Satisfactory. Улучшенные параметры движения камеры, настройки глубины резкости, фильтры, позы и многое другое позволят вам создавать действительно красивые демонстрации ваших построек.

Обновление 1.1 также введет поддержку контроллера, но, к сожалению, не вернет дождь. Ниази говорит, что это «потребует еще одного обновления Unreal Engine», на что сейчас нет времени, так как студия работает над доработкой 1.1, а также продолжает разработку обещанного консольного запуска Satisfactory.

Satisfactory 1.1 запускается в экспериментальной ветке во вторник 1 апреля. Полная дата релиза еще не назначена.