Пора на завод! Крупное обновление для Satisfactory выйдет 10 июня

Satisfactory готовится к своему первому крупному обновлению после релиза из раннего доступа. Разработчики из Coffee Stain Studios официально подтвердили: апдейт 1.1 выйдет уже 10 июня 2025 года.

Анонс сопровождался традиционно ироничным видеороликом. Обновление обещает стать настоящим подарком для всех, кто обожает прокладывать фабричные сети, оптимизировать производственные цепочки и экспериментировать с логистикой.

Одним из главных новшеств станет внедрение трехсторонних разветвлений для системы hypertube. Благодаря этому элементу игроки смогут быстро перенаправлять транспортные потоки, делая перемещения по огромным базам ещё удобнее. Кроме того, в игру добавят вертикальные разветвители и соединители — одни из самых запрашиваемых функций сообществом.

Для самых нетерпеливых уже доступна бета-версия обновления. Её можно активировать в Steam, выбрав экспериментальную сборку в настройках игры. Однако важно помнить, что стабильность финального релиза будет значительно выше.

Satisfactory — один из самых ярких инди-хитов в Steam. С момента выхода проект получил более 195 тысяч отзывов, 97% из которых положительные. В пиковые часы игра собирает более 17 тысяч активных пользователей, а исторический максимум достигал 186 тысяч игроков одновременно (по данным SteamDB).

Обновление 1.1 может стать новой вехой в развитии игры, которая уже давно покорила сердца поклонников «заводского» геймплея.