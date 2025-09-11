Satisfactory отмечает первую годовщину праздничным обновлением

Разработчики Satisfactory из Coffee Stain Studios празднуют первый год с момента полноценного релиза игры. В честь этого события вышло специальное обновление, которое наполнило мир игры праздничной атмосферой и множеством новых декоративных элементов.
Главной новинкой стали возможности для украшения фабрик. Игроки теперь могут добавлять диско-шары с генераторами дыма, картонные фигурки, гирлянды и воздушные шары, превращая производственные комплексы в настоящие праздничные площадки. Каждый элемент позволяет создать уникальную атмосферу и сделать свои фабрики визуально более яркими и живыми.
Кроме того, разработчики создали специальный праздничный хаб, где игроки могут принять участие в интерактивных активностях. Здесь установлен накрытый стол с пиццей, тортом и другими угощениями, звучит праздничная музыка, а центральным развлечением стала пиньята, эффектно взрывающаяся при ударе. Все эти мероприятия будут доступны до 24 сентября, позволяя игрокам насладиться праздником вместе с сообществом.
За прошедший год Satisfactory достигла значимых успехов. Игра получила награду «Игра года для ПК» на Golden Joysticks Awards 2024, пик онлайн-аудитории достиг 180 тысяч одновременных игроков, а сообщество сохраняет высокий уровень удовлетворённости. Разработчики продолжают активно поддерживать проект, регулярно добавляя новый контент и прислушиваясь к пожеланиям игроков.
Первая годовщина Satisfactory стала отличным поводом не только для праздничного обновления, но и для демонстрации успехов игры, которая продолжает радовать фанатов стратегического строительства по всему миру.
Ну как бэ обнова не понятно для кого.. Взрослые дяди заходят туда строить мегазаводы...
А не шарики надувать... Скорее эта обнова нацелена на детей дошкольного возраста, которым на эти мегазаводы плевать а вот шарики по надувать им бы хотелось.... Чисто моё мнение.
Продолжаем строить завод, но с отвлечением на пиццу.