Satisfactory отмечает первую годовщину праздничным обновлением

Разработчики Satisfactory из Coffee Stain Studios празднуют первый год с момента полноценного релиза игры. В честь этого события вышло специальное обновление, которое наполнило мир игры праздничной атмосферой и множеством новых декоративных элементов.

Главной новинкой стали возможности для украшения фабрик. Игроки теперь могут добавлять диско-шары с генераторами дыма, картонные фигурки, гирлянды и воздушные шары, превращая производственные комплексы в настоящие праздничные площадки. Каждый элемент позволяет создать уникальную атмосферу и сделать свои фабрики визуально более яркими и живыми.

Кроме того, разработчики создали специальный праздничный хаб, где игроки могут принять участие в интерактивных активностях. Здесь установлен накрытый стол с пиццей, тортом и другими угощениями, звучит праздничная музыка, а центральным развлечением стала пиньята, эффектно взрывающаяся при ударе. Все эти мероприятия будут доступны до 24 сентября, позволяя игрокам насладиться праздником вместе с сообществом.

За прошедший год Satisfactory достигла значимых успехов. Игра получила награду «Игра года для ПК» на Golden Joysticks Awards 2024, пик онлайн-аудитории достиг 180 тысяч одновременных игроков, а сообщество сохраняет высокий уровень удовлетворённости. Разработчики продолжают активно поддерживать проект, регулярно добавляя новый контент и прислушиваясь к пожеланиям игроков.

Первая годовщина Satisfactory стала отличным поводом не только для праздничного обновления, но и для демонстрации успехов игры, которая продолжает радовать фанатов стратегического строительства по всему миру.