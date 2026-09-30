Satisfactory отправится под землю в первом крупном дополнении Core Values

Coffee Stain Publishing и Coffee Stain Studios анонсировали Core Values — новое дополнение для Satisfactory, которое расширит заводскую песочницу и отправит игроков в подземную экспедицию. Дата выхода DLC пока не объявлена.

Главным нововведением станет совершенно новая подземная область с собственным сюжетом, биомами и существами. Разработчики также добавят новые здания для фабрик и загадочного персонажа, которого описывают как «приветливого на вид кота». Судя по описанию, привычное строительство производственных цепочек в Core Values придётся совмещать с исследованием ранее неизвестной части планеты.

Основная игра строится вокруг освоения инопланетного мира и создания всё более масштабных автоматизированных производств. Игроки добывают ресурсы, возводят многоэтажные фабрики, прокладывают конвейеры и трубопроводы, а для перевозки грузов могут использовать грузовики и поезда. При этом исследование окружающего мира и сражения с местной фауной остаются важной частью процесса.

Core Values станет новым направлением для Satisfactory, уже завершившей ранний доступ и получившей полноценный релиз в сентябре 2024 года. Теперь Coffee Stain Studios собирается расширить готовую формулу не очередным набором производственных задач, а отдельной экспедицией под землёй.

Satisfactory доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.