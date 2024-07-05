Satisfactory прощается с ранним доступом - уже осенью игроков ждёт обновленная и доработанная версия

Coffee Stain Studios объявила о завершении эпохи раннего доступа для Satisfactory. Долгожданный релиз версии 1.0 состоится 10 сентября 2024 года, что станет кульминацией многолетнего развития проекта.

История этой игры началась в марте 2019 года с выхода в Epic Games Store. Однако настоящий триумф пришёл годом позже, когда Satisfactory появилась в Steam. С того момента разработчики не переставали совершенствовать свое детище, выпустив восемь масштабных обновлений и бесчисленное множество мелких улучшений. Особенно значимым этапом в эволюции игры стал переход на Unreal Engine 5 в ноябре 2023 года.

Успех Satisfactory выражается не только в положительных отзывах игроков, но и в высоких цифрах продаж. К январю 2024 года было продано более 5 миллионов копий, что наглядно показывает: игра в раннем доступе может не просто выживать, но и процветать.

Satisfactory представляет собой симулятор строительства и управления фабрикой в открытом мире далёкой планеты. Игроки, выступая в роли инженеров, должны создавать и развивать промышленные комплексы, добывая ресурсы и автоматизируя производственные процессы. За годы раннего доступа эта концепция обросла множеством новых механик и инструментов, но при этом сохранила свою суть.