Satisfactory прощается с ранним доступом - уже осенью игроков ждёт обновленная и доработанная версия

Coffee Stain Studios объявила о завершении эпохи раннего доступа для Satisfactory. Долгожданный релиз версии 1.0 состоится 10 сентября 2024 года, что станет кульминацией многолетнего развития проекта.
История этой игры началась в марте 2019 года с выхода в Epic Games Store. Однако настоящий триумф пришёл годом позже, когда Satisfactory появилась в Steam. С того момента разработчики не переставали совершенствовать свое детище, выпустив восемь масштабных обновлений и бесчисленное множество мелких улучшений. Особенно значимым этапом в эволюции игры стал переход на Unreal Engine 5 в ноябре 2023 года.
Успех Satisfactory выражается не только в положительных отзывах игроков, но и в высоких цифрах продаж. К январю 2024 года было продано более 5 миллионов копий, что наглядно показывает: игра в раннем доступе может не просто выживать, но и процветать.
Satisfactory представляет собой симулятор строительства и управления фабрикой в открытом мире далёкой планеты. Игроки, выступая в роли инженеров, должны создавать и развивать промышленные комплексы, добывая ресурсы и автоматизируя производственные процессы. За годы раннего доступа эта концепция обросла множеством новых механик и инструментов, но при этом сохранила свою суть.
Игра прикольная, но какая-то... пустая что ли. Не хватает выживача и обороны базы как в фактории, потому как местные кусачие обитатели быстренько разгоняются пинками в начале игры и больше никак не досаждают.
Я не против чтоб живность докучала, но представь базы площадью с два-три километра на карте с промежуточными хабами, станциями с разбросанными по карте месторождениями где стоят и мини заводики, как оотбиваться, физически не доберешься быстро иначе только с модами)
Эта игра не про это, там хватает и заводов на сотни часов, если ты хочешь именно пройти лифт, а не завод ради завода. Если завод ради завода - то там и тысячи часов сидеть можно. Оборона завода от местных животных там просто не нужна, зато исследование мира, осложняемое мобами играется так, как и должно // Кирилл Москаленко
Я так надеялся, что в игру добавят настоящий "Вызов" — полноценные враги, а так это просто .... печаль