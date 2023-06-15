Satisfactory теперь использует Unreal Engine 5.1 благодаря восьмому крупному обновлению ©

Coffee Stain Studios выпустила обновление 8 для игры Satisfactory on Experimental, в котором движок игры обновлен до Unreal Engine 5.1. Наряду с обновлением игрового движка, восьмое обновление также приносит многочисленные улучшения качества жизни и исправления ошибок.

Что касается Unreal Engine 5, Satisfactory теперь использует World Partitioning, Chaos Physics, TSR, Lumen и Nanite.

Coffee Stain Studios использовала Nanite только для камней, скал и конвейерных элементов (по крайней мере, пока). С другой стороны, Lumen отключен по умолчанию из-за высоких требований к аппаратному обеспечению. Однако ПК-геймеры могут включить его через внутриигровые опции.

Стоит отметить, что разработчики также улучшили визуальное оформление игры. Титановый лес и Красные джунгли получили наиболее значительную переработку листвы, визуальных и звуковых эффектов, а также освещения. Кроме того, многие области были улучшены: скалы Бездны, Скалистая пустыня, Восточный дюнный лес, Берег шпилей, а также некоторые пещеры.