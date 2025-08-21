Satisfactory выходит на консоли: стройте фабрики и исследуйте планету с 4 ноября

Coffee Stain Publishing и Coffee Stain Studios объявили, что Satisfactory, популярная игра с открытым миром и построением фабрик от первого лица, выйдет 4 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее проект был доступен только на ПК — сначала в раннем доступе с 8 июня 2020 года, а полная версия вышла 10 сентября 2024 года.

Satisfactory погружает игроков в исследование чужой планеты, строительство многоэтажных фабрик и автоматизацию производства. Вы можете играть в одиночку или объединяться с друзьями, чтобы совместно разрабатывать и оптимизировать фабрики. Планета полна ценных ресурсов, и задача сотрудника FICSIT — использовать их максимально эффективно.

Игроки могут строить фабрики любой конфигурации, прокладывать сложные сети конвейерных лент, управлять грузовиками и поездами, транспортировать жидкости через трубы и свести ручной труд к минимуму. Для исследования доступны транспортные средства, реактивные ранцы, прыжковые платформы, а также защитное снаряжение для встреч с местными животными.

Ключевые особенности игры включают огромный открытый мир размером 30 км², возможность совместной игры, детальную настройку фабрик, автоматизацию процессов и транспортные средства для удобного передвижения. Satisfactory на консолях обещает перенести всю глубину и свободу ПК-версии, позволяя строить, исследовать и совершенствовать свои фабрики в новом формате.

С 4 ноября конвейерные ленты, реактивные ранцы и безграничная креативность становятся доступны владельцам PlayStation 5 и Xbox Series, готовых погрузиться в мир производства и исследования.