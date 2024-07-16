Создатели Satisfactory раскрыли несколько подробностей крупного обновления

Разработчики Satisfactory поделились подробностями грядущего обновления, которое состоится одновременно с выходом игры из раннего доступа, запланированным на 10 сентября 2024 года.
В ознаменование выхода из раннего доступа в игру Satisfactory будет добавлено новое технологическое развитие, система водоснабжения и другие нововведения.
Инженерам станет доступен девятый уровень технологий, который позволит им достроить космический лифт.
Для упрощения процесса будут снижены требования к предыдущим уровням технологического развития, а количество добываемых на планете ресурсов - увеличено.
Игрокам станет проще собрать необходимые материалы, а автоматизация - ускорится.
Помимо этого, в Satisfactory появятся:
- Новые типы производственных станков и заводов.
- Система водопровода.
- Новое снаряжение для передвижения и сражений.
- Динамически меняющаяся сложность в кооперативном режиме.
Satisfactory провела в раннем доступе около пяти лет.
Вот этого не хватает, а то геймплей интересный, но очень флегматичный.
По мне и так хорошо, зачем упрощать, ведь удовлетворения уже такого не получишь, лучше бы включили ряд популярных модов официально, а вообще у игры большой потенциал.