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Satisfactory 19.03.2019
Строительство, От первого лица, Открытый мир
9.1 647 оценок

Создатели Satisfactory раскрыли несколько подробностей крупного обновления

butcher69
Новости

Разработчики Satisfactory поделились подробностями грядущего обновления, которое состоится одновременно с выходом игры из раннего доступа, запланированным на 10 сентября 2024 года.

В ознаменование выхода из раннего доступа в игру Satisfactory будет добавлено новое технологическое развитие, система водоснабжения и другие нововведения.

Инженерам станет доступен девятый уровень технологий, который позволит им достроить космический лифт.

Для упрощения процесса будут снижены требования к предыдущим уровням технологического развития, а количество добываемых на планете ресурсов - увеличено.

Игрокам станет проще собрать необходимые материалы, а автоматизация - ускорится.

Помимо этого, в Satisfactory появятся:

  • Новые типы производственных станков и заводов.
  • Система водопровода.
  • Новое снаряжение для передвижения и сражений.
  • Динамически меняющаяся сложность в кооперативном режиме.

Satisfactory провела в раннем доступе около пяти лет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf
а автоматизация - ускорится.

Вот этого не хватает, а то геймплей интересный, но очень флегматичный.

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Goodvini

По мне и так хорошо, зачем упрощать, ведь удовлетворения уже такого не получишь, лучше бы включили ряд популярных модов официально, а вообще у игры большой потенциал.

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