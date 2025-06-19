Строить стало ещё удобнее: обновление 1.1 для Satisfactory уже доступно

Студия Coffee Stain объявила о выходе обновления 1.1 для Satisfactory — одного из самых популярных симуляторов фабричного строительства. После более чем года работы команда и их партнёры из Fishlabs представили игрокам ряд серьёзных нововведений, которые уже доступны на ПК и консолях.

Главное — это долгожданная поддержка контроллеров. Теперь владельцы Xbox и DualSense могут управлять своими производственными империями без клавиатуры и мыши. Игра получила и автоматическую адаптацию под Steam Deck, что порадует фанатов портативного гейминга.

Не обошлось без улучшений визуальной части. Фоторежим был переработан: добавлены фильтры, позы, эффекты и даже тележечный режим для съёмки плавных видеороликов. Новый пассажирский лифт позволит удобно перемещаться между уровнями ваших гигантских заводов.

Любители логистики оценят усовершенствования в железнодорожной системе — теперь поезда не будут сходить с рельсов благодаря буферам, а сигналы можно размещать с любой стороны. Среди логистических новшеств — приоритетный мерджер, монитор пропускной способности и отверстия в стенах для удобной прокладки конвейеров.

Обновление уже доступно в стабильной версии игры. Полный список изменений — на официальном сайте.