Свежее обновление переносит Satisfactory на движок Unreal Engine 5 и предлагает массу новых возможностей

Несмотря на то, что Satisfactory дебютировала в раннем доступе в марте 2019 года, мы до сих пор не знаем, когда состоится реальный релиз этой игры, представляющей собой сочетание симулятора и экономической стратегии. Тем не менее вчера Coffee Stain Studios сделала к этому большой шаг, выпустив обновление под номером 8. Оно доступно как в Steam, так и в Epic Games Store.

Прежде всего, обновление переводит игру на движок Unreal Engine 5. По заверениям разработчиков, это изменение позволило им переработать многие системы (физику, управление и т.д.), что, как ожидается, положительно скажется на многих аспектах Satisfactory - как сейчас, так и в будущем. Кроме того, были реализованы такие технологии, как Lumen (улучшение освещения и отражений) и Nanite (новый способ рендеринга сетки для улучшения качества графики).

Что касается "обычных" изменений, то те, кто играл в "экспериментальную версию" Satisfactory, которая станет доступна в середине июня 2023 года. - не столкнутся с большим их количеством, поскольку большинство из них вошли в нее на том или ином этапе разработки. Однако если вы играли в версию 0.7.1.1 игры до вчерашнего дня, будьте готовы к некоторому шоку.

Список изменений очень длинный - с ним можно ознакомиться здесь. Некоторые из наиболее интересных нововведений стоит упомянуть: