В Satisfactory добавят "идеальное решение" для транспортировки жидкостей - но фанаты ожидали совсем другого

Разработчики из Coffee Stain Studios готовят крупное обновление для Satisfactory, и хотя оно действительно решает проблему с транспортировкой жидкостей, фанаты уже шутят, что это «идеальное решение» совсем не то, о чём они просили.

Менеджер сообщества игры Микаэль Ниази заявил, что версия 1.2 принесёт долгожданные изменения, касающиеся труб и жидкостей: «Мы услышали ваши отзывы. Мы знаем о трудностях и рады сообщить, что обновление 1.2 предложит идеальное решение». Игроки сразу начали гадать, неужели студия наконец переработает систему потоков и избавит их от «застревания» жидкостей в трубах. Но Coffee Stain, как оказалось, снова решила подшутить над сообществом.

Вместо глубокой переработки системы игроки получат новый способ транспортировки — автоцистерны и станции, которые позволят перевозить воду, нефть и топливо по дорогам. Да, никакой революции в логике трубопроводов не произошло, но возможность возить жидкости на грузовиках добавляет в игру больше динамики и управляемого хаоса — особенно тем, кто любит наблюдать за движением транспорта в своих промышленно-городских комплексах.

Помимо «жидкостных» нововведений, Coffee Stain активно работает над оптимизацией. В экспериментальной ветке Steam и Epic Games доступен тест переработанного метода столкновения сплайнов — системы, отвечающей за физическое взаимодействие с конвейерами и трубами. Этот элемент ранее потреблял огромные объёмы оперативной памяти, иногда до 60 ГБ, но теперь вдалеке от игрока хитбоксы можно временно отключать. По словам Ниази, это позволило вдвое снизить нагрузку на память в больших и сложных мирах.

Пока неизвестно, когда именно выйдет обновление 1.2. Вероятно, Coffee Stain сначала завершит подготовку к запуску консольной версии игры, намеченному на 4 ноября. Однако хорошие новости уже есть — разработчики объявили о постоянном снижении цен на большинство товаров Satisfactory «в ответ на рост стоимости жизни».

Satisfactory остаётся одной из самых популярных строительных игр на ПК — и, похоже, теперь её фабрики станут не только более производительными, но и немного более... мобильными.