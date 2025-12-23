Герои манги сходятcя на арене: анонсирован файтинг Saturday AM: Battle Manga для ПК

Компания Son Studios представила дебютный трейлер и первые скриншоты файтинга Saturday AM: Battle Manga — кроссоверного проекта с героями популярных манг. Игра была анонсирована ещё в июне и выйдет на ПК в Steam, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

Saturday AM: Battle Manga — это командный файтинг формата 2 на 2, в котором впервые собраны персонажи из разных серий, публикуемых в еженедельнике Saturday AM. В ростере заявлены герои из Apple Black, Clock Striker, Soul Beat, Hammer и других произведений. Разработчики обещают «матчи мечты», позволяя сталкивать культовых персонажей друг с другом или создавать неожиданные дуэты.

Бои проходят в 2.5D-формате и делают ставку на динамику и тактику. Ключевой особенностью станет бесшовная система смены персонажей прямо во время сражения, а также кинематографичные суперприёмы и уникальные движения, напрямую вдохновлённые оригинальными мангами. Аниме-стилизованная графика и яркие арены, словно сошедшие со страниц журнала, подчёркивают кроссоверную природу проекта.

По словам авторов, игра будет дружелюбна к новичкам, но при этом предложит достаточную глубину для соревновательных игроков. Saturday AM: Battle Manga нацелена стать первым по-настоящему крупным файтингом во вселенной Saturday AM и объединить фанатов разных серий на одной арене.