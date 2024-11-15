Бесплатная российская RPG "Сатурн" добралась до Steam - разработчики улучшили боевую систему и добавили новые механики

Российская RPG от студии Ninsar Games добралась до Steam. Причём создатели решили распространять игру бесплатно — совсем как в VK Play, где проект появился ещё в конце октября.

И если вы думаете, что разработчики просто перенесли игру на новую платформу, то это совсем не так. Вместе с релизом в Steam вышло крупное обновление, которое затронуло буквально все аспекты проекта — от интерфейса до технической начинки.

А вот среди конкретных улучшений особенно приятным выглядит появление массовой торговли — отныне можно покупать и продавать несколько предметов разом. Да и в целом игра стала удобнее: добавились новые горячие клавиши, описания эффектов и даже вендинговые автоматы с товарами.

Не забыли авторы и про саму боевую систему. Они серьёзно доработали поведение противников и наконец-то решили проблему с роботами, которые раньше могли зависнуть при низком уровне здоровья. К тому же теперь прямо в бою можно обыскивать трупы и открывать двери.

Если же говорить про техническую сторону, то здесь тоже есть хорошие новости. Разработчики поправили утечки памяти, добавили поддержку старых мониторов с пропорциями 4:3 и улучшили освещение на всех локациях. Ну а заодно подарили игре красивое вступительное видео.

Напоследок создатели навели порядок с визуальной частью — поправили отображение одежды, подтянули декали и доработали анимации с оружием.