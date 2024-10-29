Отечественная изометрическая тактическая RPG "Сатурн" стала доступна для бесплатного скачивания в VK Play

Изометрическая тактическая RPG «Сатурн» от российских разработчиков появилась на платформе VK Play. Этот проект уже доступен для бесплатного скачивания.
В течение нескольких дней «Сатурн» появится в Steam, а релиз мобильной версии запланирован на ноябрь. Бесплатный доступ к игре обеспечен благодаря финансированию от ИРИ, и игроки смогут поддержать разработчиков, приобретя эксклюзивный саундтрек.
В основе «Сатурна» лежит футуристический сюжет: главный герой, российский инженер Аким, должен раскрыть тайну таинственного сигнала из космоса, вызвавшего восстание машин в Солнечной системе. Игрокам предстоит путешествовать по спутникам Сатурна, сражаться с роботами и выбирать: решать проблемы миром или силой.
CEO Ninsar.Games Егор Сечинский отмечает, что «Сатурн» вдохновлён произведениями классиков научной фантастики — Беляева, Лема, Стругацких.
Примерное время прохождения — 8 часов, и разработчики обещают новые патчи и контент до конца года.
Надеюсь, в будущем реального мира, земляне таки станут планетой государством и единым народом
Мечтай дальше! Единым народом? Нет! Планетой государством, вполне правдоподобно.
Ну значит так и будут как скот поделены на стада или кур на птицефабрике.
Меньше читай конспирологические теории. Наивный чудак)))
Общечеловеки как раз и добиваются нового мирового порядка, где только они будут править, а все люди будут единой коричневой массой безо всяких этнических, культурных, половых и прочих различий которые жрут насекомых. Естественно, после сокращения половины неподходящего населения.
для этого должна случится очень мощная жопа с напалмом и фейрверками которая снесет все правительство во всех странах дальше после 5-10 лет фиерии и анархии то что останется от человечества начнет жить заново и тогда будет и мир и покой лет на 100. для планетарного правительства нужны технологии , один язык одна вера, общая мораль, устои, в идеале как то так
При таких темпах и непомерной тягой к самоистреблению мы скоро станем планетой - кладбищем. Ну да, естественно 'единым для всех'.
Сделай нас единым! ©
Хмм. Ну бесплатно можно глянуть)
ооо, кайф, качаю!
Даже так? Странный заход на самом деле.
В общем, жду оценок, выхода финальной версии и скорей всего возьму в Стиме.
им под отчетность барашков набрать надо. плохо с вк цифры не поднять даже приблизительные
Написано, что похож на киберпанк
В стиме тож бесплатным выйдет получается
"Егор Сечинский отмечает, что «Сатурн» вдохновлён произведениями классиков научной фантастики — Беляева, Лема, Стругацких." с чего нейронка сценарий сдирала тех и написал...
В общем норм, но пока очень сыро, как обычно. Вылеты, баги, недоделки по торговле, инвентарю, и т.д. Еше пилить и пилить. А так - задумка, рисовка вполне норм. Радует, что боёвку из Arco завезли. Думаю что почаще будет в будущем появляться такое. Мне заходит.
уже накачали? китайский слили озвучку слили это успех. притом это не ранний доступ)
накачали.
по первым 10 минутам вроде неплохо.
первые 10 минут? превью и до того как рот откроет?
скачай и попробуй сам
не спасибо. мне хватило того что видел играть я в это не собираюсь в вк плей подожду стимю а вообще ирония в том что они будут крутить ботами циферки для отчетности ири
русское так и ещё и бесплатное? дайте две!!!
это тот магазин где половина продуктов это ...бесплатное казино с лутбоксами...
Выглядит и ощущается очень не очень. Пойду дальше играть в диско элизиум.
это вы себе оставьте
не быкуй. не надо - не бери.