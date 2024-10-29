Отечественная изометрическая тактическая RPG "Сатурн" стала доступна для бесплатного скачивания в VK Play

Изометрическая тактическая RPG «Сатурн» от российских разработчиков появилась на платформе VK Play. Этот проект уже доступен для бесплатного скачивания.

В течение нескольких дней «Сатурн» появится в Steam, а релиз мобильной версии запланирован на ноябрь. Бесплатный доступ к игре обеспечен благодаря финансированию от ИРИ, и игроки смогут поддержать разработчиков, приобретя эксклюзивный саундтрек.

В основе «Сатурна» лежит футуристический сюжет: главный герой, российский инженер Аким, должен раскрыть тайну таинственного сигнала из космоса, вызвавшего восстание машин в Солнечной системе. Игрокам предстоит путешествовать по спутникам Сатурна, сражаться с роботами и выбирать: решать проблемы миром или силой.

CEO Ninsar.Games Егор Сечинский отмечает, что «Сатурн» вдохновлён произведениями классиков научной фантастики — Беляева, Лема, Стругацких.

Примерное время прохождения — 8 часов, и разработчики обещают новые патчи и контент до конца года.