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Сатурн 29.10.2024
Ролевая, Инди, Тактика, Вид сверху
7.8 41 оценка

Отечественная изометрическая тактическая RPG "Сатурн" стала доступна для бесплатного скачивания в VK Play

butcher69
Новости

Изометрическая тактическая RPG «Сатурн» от российских разработчиков появилась на платформе VK Play. Этот проект уже доступен для бесплатного скачивания.

В течение нескольких дней «Сатурн» появится в Steam, а релиз мобильной версии запланирован на ноябрь. Бесплатный доступ к игре обеспечен благодаря финансированию от ИРИ, и игроки смогут поддержать разработчиков, приобретя эксклюзивный саундтрек.

В основе «Сатурна» лежит футуристический сюжет: главный герой, российский инженер Аким, должен раскрыть тайну таинственного сигнала из космоса, вызвавшего восстание машин в Солнечной системе. Игрокам предстоит путешествовать по спутникам Сатурна, сражаться с роботами и выбирать: решать проблемы миром или силой.

CEO Ninsar.Games Егор Сечинский отмечает, что «Сатурн» вдохновлён произведениями классиков научной фантастики — Беляева, Лема, Стругацких.

Примерное время прохождения — 8 часов, и разработчики обещают новые патчи и контент до конца года.

24
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
taotahu1992

Надеюсь, в будущем реального мира, земляне таки станут планетой государством и единым народом

5
ugf16349

Мечтай дальше! Единым народом? Нет! Планетой государством, вполне правдоподобно.

2
taotahu1992 ugf16349

Ну значит так и будут как скот поделены на стада или кур на птицефабрике.

1
ugf16349 taotahu1992

Меньше читай конспирологические теории. Наивный чудак)))

-4
Gords

Общечеловеки как раз и добиваются нового мирового порядка, где только они будут править, а все люди будут единой коричневой массой безо всяких этнических, культурных, половых и прочих различий которые жрут насекомых. Естественно, после сокращения половины неподходящего населения.

0
Alex40001

для этого должна случится очень мощная жопа с напалмом и фейрверками которая снесет все правительство во всех странах дальше после 5-10 лет фиерии и анархии то что останется от человечества начнет жить заново и тогда будет и мир и покой лет на 100. для планетарного правительства нужны технологии , один язык одна вера, общая мораль, устои, в идеале как то так

0
MORDORR
'' Надеюсь, в будущем реального мира, земляне таки станут планетой государством и единым народом '' ( пришлось вывести во избежании каши, ни в обиду! )

При таких темпах и непомерной тягой к самоистреблению мы скоро станем планетой - кладбищем. Ну да, естественно 'единым для всех'.

2
Rаyden

Сделай нас единым! ©

3
EMPTYGGAT

Хмм. Ну бесплатно можно глянуть)

2
Maxinick

ооо, кайф, качаю!

1
Кей Овальд

Даже так? Странный заход на самом деле.
В общем, жду оценок, выхода финальной версии и скорей всего возьму в Стиме.

0
Alex40001

им под отчетность барашков набрать надо. плохо с вк цифры не поднять даже приблизительные

0
ilyakingcud

Написано, что похож на киберпанк
В стиме тож бесплатным выйдет получается

0
Alex40001

"Егор Сечинский отмечает, что «Сатурн» вдохновлён произведениями классиков научной фантастики — Беляева, Лема, Стругацких." с чего нейронка сценарий сдирала тех и написал...

-1
Romich Kolesnikov

В общем норм, но пока очень сыро, как обычно. Вылеты, баги, недоделки по торговле, инвентарю, и т.д. Еше пилить и пилить. А так - задумка, рисовка вполне норм. Радует, что боёвку из Arco завезли. Думаю что почаще будет в будущем появляться такое. Мне заходит.

-1
Alex40001

уже накачали? китайский слили озвучку слили это успех. притом это не ранний доступ)

-2
A E

накачали.
по первым 10 минутам вроде неплохо.

0
Alex40001 A E

первые 10 минут? превью и до того как рот откроет?

-2
A E Alex40001

скачай и попробуй сам

0
Alex40001 A E

не спасибо. мне хватило того что видел играть я в это не собираюсь в вк плей подожду стимю а вообще ирония в том что они будут крутить ботами циферки для отчетности ири

-2
антон фекалис

русское так и ещё и бесплатное? дайте две!!!

-4
OPen man

это тот магазин где половина продуктов это ...бесплатное казино с лутбоксами...

-8
Anglerfish
В течение нескольких дней «Сатурн» появится в Steam
2
WittyOrvilleton

Выглядит и ощущается очень не очень. Пойду дальше играть в диско элизиум.

-11
Finni23

это вы себе оставьте

-18
malars0

не быкуй. не надо - не бери.

13