Российский издатель Astrum Entertainment объявил о сотрудничестве со студией Ninsar Games, работающей над научно-фантастической ролевой игрой «Сатурн. Наследие». Посетители Comic Con Игромир 2026 смогут опробовать эксклюзивную демоверсию проекта на стенде издателя, а полноценный релиз запланирован на 2027 год.

«Сатурн. Наследие» разрабатывается при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и продолжает историю оригинального «Сатурна». События новой игры разворачиваются в России 2065 года, спустя три года после событий первой части.

Главным героем станет оператор нейроинтерфейса Алексей Венгеров, который оказывается в секретном научном комплексе на Урале, где роботы внезапно выходят из-под контроля. Игрокам предстоит раскрыть масштабный технологический заговор, исследовать научные лаборатории и дистанционно управлять роботами на спутниках Сатурна.

Разработчики обещают динамичные сражения, исследование мира, нелинейное повествование и систему решений, влияющих на дальнейшее развитие сюжета. Проект сохранит характерное для вселенной «Сатурна» сочетание научной фантастики, передовых технологий и темы освоения космоса.

Генеральный директор Astrum Entertainment Тони Уоткинс отметил, что сотрудничество с Ninsar Games стало ещё одним важным событием для компании в 2026 году, наряду с запуском Throne and Liberty, Crystal of Atlan и мобильной игры «Алёнкины истории».

Помимо «Сатурн. Наследие», на стенде Astrum Entertainment будут представлены MMORPG Crystal of Atlan и Throne and Liberty, а также мобильные проекты «Алёнкины истории» и «Мир Домовят». Для посетителей подготовят тематические активности, интерактивные мероприятия и брендированные подарки.

Фестиваль Comic Con Игромир 2026 пройдёт с 3 по 6 декабря в московском «Тимирязев Центре». Мероприятие объединит поклонников видеоигр, кино, комиксов, косплея и других направлений современной поп-культуры.