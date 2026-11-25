Российский издатель Astrum Entertainment объявил о сотрудничестве со студией Ninsar Games, работающей над научно-фантастической ролевой игрой «Сатурн. Наследие». Посетители Comic Con Игромир 2026 смогут опробовать эксклюзивную демоверсию проекта на стенде издателя, а полноценный релиз запланирован на 2027 год.
«Сатурн. Наследие» разрабатывается при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и продолжает историю оригинального «Сатурна». События новой игры разворачиваются в России 2065 года, спустя три года после событий первой части.
Главным героем станет оператор нейроинтерфейса Алексей Венгеров, который оказывается в секретном научном комплексе на Урале, где роботы внезапно выходят из-под контроля. Игрокам предстоит раскрыть масштабный технологический заговор, исследовать научные лаборатории и дистанционно управлять роботами на спутниках Сатурна.
Разработчики обещают динамичные сражения, исследование мира, нелинейное повествование и систему решений, влияющих на дальнейшее развитие сюжета. Проект сохранит характерное для вселенной «Сатурна» сочетание научной фантастики, передовых технологий и темы освоения космоса.
Генеральный директор Astrum Entertainment Тони Уоткинс отметил, что сотрудничество с Ninsar Games стало ещё одним важным событием для компании в 2026 году, наряду с запуском Throne and Liberty, Crystal of Atlan и мобильной игры «Алёнкины истории».
Помимо «Сатурн. Наследие», на стенде Astrum Entertainment будут представлены MMORPG Crystal of Atlan и Throne and Liberty, а также мобильные проекты «Алёнкины истории» и «Мир Домовят». Для посетителей подготовят тематические активности, интерактивные мероприятия и брендированные подарки.
Фестиваль Comic Con Игромир 2026 пройдёт с 3 по 6 декабря в московском «Тимирязев Центре». Мероприятие объединит поклонников видеоигр, кино, комиксов, косплея и других направлений современной поп-культуры.
Ну хотя бы до уровня западных инди-поделок по научной фантастики дотянет. Я уж молчу про Deliver Us The Moon например...
Подумал что то интересное а потом...
А что есть первая часть?? Впервые слышу))))))
Кто все эти люди?)
Ааа, создатели донатных помоек...
Генеральный директор российского издательства Тони Уоткинс!!! А че не Яхья Аблула Омар?