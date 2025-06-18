Российская студия Ninsar.Games анонсировала научно-фантастическую RPG "Сатурн. Наследие"

На Петербургском международном экономическом форуме студия Ninsar.Games из Санкт-Петербурга представила свою новую амбициозную разработку — «Сатурн. Наследие», научно-фантастическую RPG от первого лица, вдохновлённую Starfield. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и станет прямым продолжением предыдущей игры студии — «Сатурн».

«Наследие» обещает более масштабное приключение: игрокам предстоит исследовать как земные территории — например, средний Урал, так и далёкие спутники Сатурна, влияя на сюжет через систему морального выбора. Проект станет качественным шагом вперёд по сравнению с оригиналом, как по масштабу, так и по продолжительности: игра обещает быть в несколько раз длиннее первой части, которую можно было пройти за 10 часов.

Руководитель студии Егор Сечинский заявил, что команда сознательно не использует термин «ААА», вместо этого определяя «Сатурн. Наследие» как новый тип российского проекта — не всегда сравнимый по бюджету с западными аналогами, но способный бороться за внимание глобальной аудитории.

По словам Сечинского, благодаря инициативе ИРИ и интересу со стороны регионов и технологических партнёров, в России снова появляется возможность разрабатывать амбициозные игровые проекты.

Дата релиза «Сатурн. Наследие» пока не объявлена.