В Steam появилась страница ролевой игры Сатурн. Наследие от российской студии Ninsar Games

Отечественная студия Ninsar Games запустила официальную страницу своей научно-фантастической ролевой игры Сатурн. Наследие в цифровом сервисе Steam. Сам проект был официально анонсирован еще в июне 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума, однако теперь у игроков появилась возможность добавить игру в список желаемого и подробнее ознакомиться с ее особенностями.

Сатурн. Наследие представляет собой продолжение тактической ролевой игры Сатурн, вышедшей осенью 2024 года. В отличие от оригинала, который предлагал изометрическую камеру, новая часть разрабатывается с видом от первого лица. По словам авторов, продолжительность грядущей игры будет в разы превышать первую часть, прохождение которой занимало около 10 часов.

Действие новой игры разворачивается в 2065 году. Главным героем истории становится Алексей Венгеров - оператор нейроинтерфейса Отражение, способного переносить человеческое сознание в тела роботов. Во время прохождения практики в секретном научно-исследовательском центре на Урале происходит серьезный технический сбой, из-за которого роботы выходят из-под контроля, а самого Алексея обвиняют в саботаже. Чтобы очистить свое имя и раскрыть заговор, персонажу необходимо пробраться сквозь захваченные взбунтовавшимися машинами лаборатории и восстановить связь с внешним миром.

Игровой процесс разделен на 2 принципиально разные составляющие. На Земле главный герой остается обычным уязвимым человеком, которому приходится действовать скрытно, изучать окружение и избегать столкновений с превосходящими силами противников. Ситуация меняется при переносе сознания на спутники Сатурна через систему Отражение. Находясь в теле робота, игроки получают возможность вступать в открытые сражения на равных условиях, экспериментировать с тактикой и настраивать характеристики боевых машин под свой стиль прохождения. В случае гибели робота можно повторить попытку, собрав новую модель с другими параметрами.

Ролевая система проекта предлагает широкие возможности для настройки персонажа. Перед началом прохождения игроки могут выбрать предысторию и увлечения главного героя, что повлияет на отношение со стороны других персонажей, откроет новые реплики в диалогах и уникальные задания. Возникающие трудности можно преодолевать различными способами, полагаясь на силу, интеллект или хитрость. Боевая система потребует от игроков тактического планирования, контроля дистанции, задействования специальных умений и уничтожения фрагментов брони вражеских машин для поиска уязвимых мест.

На открывшейся странице в Steam также были опубликованы системные требования проекта. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-2500 или AMD Ryzen 3 1200, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i7-7700K и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. Точная дата выхода пока не объявлена, однако релиз должен состояться в ближайшем будущем.