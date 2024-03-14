Платформер в жанре темного фэнтези Saviorless выйдет 2 апреля на PS5, Switch и ПК

Платформер в жанре темного фэнтези Saviorless выйдет на PlayStation 5, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store 2 апреля, объявили издатель Dear Villagers и разработчик Empty Head Games.
Saviorless — это стильный платформер в жанре темного фэнтези с красивой рисованной графикой и анимацией, в котором два характерных главных героя пытаются сбежать с проклятой земли, известной как Улыбающиеся острова.
Ключевая особенность
- Проклятый мир для исследования. Погрузитесь в платформу с глубоким сюжетом, уникальным дизайном врагов и множеством персонажей с полностью нарисованной от руки анимацией. Наслаждайтесь запоминающимся и захватывающим саундтреком, который сопровождает игрока через множество загадочных и визуально потрясающих пейзажей.
- Два играбельных главных героя – испытайте динамичный игровой процесс, в котором переключаются между двумя разными персонажами с уникальными способностями и особыми задачами.
- Помогите хрупкому и безрассудному ребенку раскрыть тайны островов, исследуя их и решая головоломки, избегая при этом множества опасностей, скрывающихся в древних руинах вокруг.
- Спаситель - жестокий аватар в маске, рожденный, чтобы защищать детей от орд причудливых врагов и боссов, населяющих землю Спасителей. Выдержите стремительные и безжалостные бои со всем, что стоит между вами и вашим побегом с Улыбающихся островов.
главный герой женского пола, ставим дизлайки, задолбала повесточка, везде мерещится как чувак с пг