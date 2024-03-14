Платформер в жанре темного фэнтези Saviorless выйдет 2 апреля на PS5, Switch и ПК

Платформер в жанре темного фэнтези Saviorless выйдет на PlayStation 5, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store 2 апреля, объявили издатель Dear Villagers и разработчик Empty Head Games.

Saviorless — это стильный платформер в жанре темного фэнтези с красивой рисованной графикой и анимацией, в котором два характерных главных героя пытаются сбежать с проклятой земли, известной как Улыбающиеся острова.

Ключевая особенность