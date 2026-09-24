Bloober Team перенесла выход SAW: Genesis в раннем доступе на начало 2027 года

Студия Bloober Team возрождает серию SAW (известную в России как «Пила») новой видеоигрой SAW: Genesis, однако выхода проекта в ранний доступ Steam придётся подождать до следующего года.

В опубликованном сегодня официальном заявлении разработчики сообщили:

С самого начала работы над проектом мы стремились создать игру по вселенной SAW, достойную ее наследия и ожиданий фанатов, следящих за франшизой десятилетиями. Более того, мы хотим, чтобы SAW: Genesis сама стала частью этого наследия. Именно поэтому мы с огромной ответственностью относимся к качеству игры и хотим уделить ей столько времени, сколько потребуется».



Сегодня мы приняли решение перенести выход SAW: Genesis в ранний доступ на первый квартал 2027 года. Мы понимаем, как много эта франшиза значит для поклонников, и хотим выпустить игру, которая не только соответствует имени SAW, но и сама по себе является отличным многопользовательским хоррором.

Действие SAW: Genesis разворачивается в мрачной атмосфере после Первой мировой войны. Игрокам предстоит участвовать в напряжённых матчах в формате «3 против 1» на процедурно генерируемых картах.

Примерьте на себя роль Судьи — одного из первых идеологов философии Конструктора (Jigsaw), который тайно управляет ходом испытания и судьбами заключённых. Или же сыграйте за одного из трёх Обвиняемых, пытающихся выбраться из смертоносного лабиринта благодаря командной работе и жертвам. Судья, чьи взгляды сформировались под влиянием ужасов Великой войны, стремится к «исправлению» человечества через боль и самопожертвование. Выбирайте свой стиль игры, используя особые навыки и ловушки, и постарайтесь контролировать ход матча, оставаясь в тени. В отличие от других асимметричных многопользовательских игр, Судья физически уязвим и не может одолеть Обвиняемого одной лишь грубой силой.