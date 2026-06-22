Показали подробности игрового процесса SAW: Genesis - хоррора по культовой киновселенной "Пила"

Студии Broken Mirror Games и Anshar Studios совместно с издательством Bloober Team показали дебютный геймплейный ролик своего нового сетевого проекта под названием SAW: Genesis. Свежее видео наглядно демонстрирует ключевые механики многопользовательского хоррора в формате 3 против 1, где трое участников пытаются спастись, а один игрок выступает в роли жестокого Судьи.

Сюжетная линия разворачивается в мрачных декорациях сразу после окончания Первой мировой войны, за 100 лет до появления Джона Крамера. Игровой процесс строится на решении опасных головоломок внутри процедурно генерируемых комнат с ловушками. Полученные персонажами физические травмы конечностей необратимо снижают их скорость передвижения и мешают эффективно чинить механизмы до самого конца текущего матча.

В то же время главный злодей управляет всеми смертоносными испытаниями из глубокой тени, используя скрытые проходы и специальную карту шумов. При этом антагонист физически уязвим, поэтому он не способен одолеть выживших в открытом столкновении в случае их объединения. Игроку на Судье придётся тщательно планировать расстановку капканов и экономить энергию для активации преград.

Официальный выход проекта в ранний доступ цифрового магазина Steam состоится в течение 2026 года. Сейчас пользователи персональных компьютеров могут пройти регистрацию на сайте для участия в закрытом альфа-тестировании.