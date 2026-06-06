SAW: Genesis получила дебютный трейлер на Summer Game Fest - асимметричный хоррор с ценой каждого решения

На Summer Game Fest студия Bloober Team совместно с Broken Mirror Games и Anshar Studios представила дебютный трейлер многопользовательского хоррора SAW: Genesis. Именно показ на крупной летней презентации стал ключевым моментом анонса — и, честно говоря, игра сразу пытается занять нишу между классическим психологическим триллером и современными асимметричными PvP-проектами вроде Dead by Daylight, но с куда более жёсткой системой последствий.

SAW: Genesis выйдет сначала в раннем доступе на ПК в Steam и предлагает формат «3 на 1», где один игрок берёт роль Судьи — манипулятора, вдохновлённого философией Джигсоу, а трое других становятся Обвиняемыми, пытающимися выбраться из смертельного лабиринта. Идея сама по себе не новая, но подача здесь куда более «физическая» и болезненная: матч не заканчивается смертью, он превращается в цепочку моральных и телесных выборов.

Судья, несмотря на контроль над ловушками и системой карты, не является классическим «неуязвимым монстром» — он тоже уязвим, что уже выглядит как более честный и напряжённый баланс по сравнению с типичными асимметричными хоррорами. Его инструменты — газ, токсины и скрытые маршруты — создают ощущение тактической охоты, а не прямого доминирования.

Обвиняемые, в свою очередь, вынуждены работать как команда, но каждый их шаг может привести к необратимым последствиям: потеря конечностей снижает мобильность и эффективность, а ошибки в головоломках буквально меняют дальнейший ход матча. В этом плане игра больше напоминает жестокую версию Escape Room с элементами выживания, чем привычный хоррор-экшен.

Главная идея SAW: Genesis, судя по трейлеру с Summer Game Fest, — не просто выжить, а сделать это с последствиями, которые ощущаются даже в рамках одного матча. И именно эта ставка на «цену выбора» может либо выделить проект на фоне конкурентов, либо сделать его слишком нишевым — как раз тот риск, о котором сегодня часто говорят в индустрии асимметричных хорроров.