Страница асимметричного мультиплеерного хоррора SAW: Genesis по мотивам франшизы "Пила" появилась в Steam

Издатель Bloober Team NA совместно с разработчиками из Broken Mirror Games и Anshar Studios представил страницу нового асимметричного хоррора SAW: Genesis в магазине Steam. Проект предложит сетевые матчи в формате 3 против 1, где игрокам предстоит столкнуться с ловушками на процедурно генерируемых картах.

Действие новой игры разворачивается сразу после окончания Первой мировой войны, за 100 лет до событий оригинальных фильмов. Игровой процесс построен на противостоянии 3 Осужденных и 1 Судьи, который выступает в роли прародителя философии Пилы. Матчи будут проходить на процедурно генерируемых локациях, что должно обеспечить разнообразие при каждом новом прохождении.

Игрок в роли Судьи должен планировать испытания и манипулировать пленниками из тени. В отличие от других подобных проектов, главный антагонист здесь физически уязвим и не может победить оппонентов исключительно грубой силой. Вместо этого в его распоряжении присутствуют галлюциногенные газы, парализующие токсины, скрытые коридоры, звуковая карта и сообщник, способный затаскивать жертв в ловушки.

Осужденным необходимо действовать сообща, чтобы находить ключи и решать головоломки до истечения таймера. Ловушки будут вынуждать игроков совершать сложный выбор. Например, ради спасения персонаж может пожертвовать конечностью, что напрямую повлияет на дальнейшую игру: потеря руки усложнит решение загадок, а травма ноги снизит скорость перемещения.

Выход SAW: Genesis в раннем доступе на платформе Steam запланирован на конец 2026 года. На старте игрокам будут доступны 2 локации, 2 Судьи и 4 Осужденных. Разработчики рассчитывают, что проект пробудет в ранней версии около 1 года. К моменту полноценного релиза планируется увеличить количество контента до 5 карт, 5 Судей и 8 выживших. Стоимость игры после полноценного релиза повышать пока не планируется.

На странице игры указано, что русский язык на старте поддерживаться не будет. Системные требования проекта включают процессор уровня Intel Core i5-14400F, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти. Также для запуска потребуется твердотельный накопитель формата NVMe SSD и операционная система Windows 11.