Студия Facepunch продолжает дорабатывать S&box — гибрид игровой платформы и идейного наследника Garry's Mod, вышедший в начале этого года со смешанными отзывами. Разработчики Rust делают ставку на возврат к проверенным механикам оригинала и переход на free-to-play, чтобы реабилитировать проект.

После прохладного приёма Facepunch взяла курс на то, что работало в GMod, но с поправкой на новый движок. Одно из ключевых изменений — возвращение привычной системы мастерской: дополнения снова можно устанавливать и подписываться на них заранее, и они загружаются до запуска игры, а не подтягиваются из облака в момент спавна.

«Эта система на самом деле не новая — она точно такая же, как в Garry's Mod. Признаюсь, я думал, что спавн из облака лучше... но я ошибался. Определённо, есть что-то гораздо приятнее в установке большого пакета моделей, когда всё находится прямо под рукой. Извините, что мне потребовалось так много времени, чтобы это понять», — написал Гарри Ньюман.

По его словам, команда «действует на грани создания действительно современной версии Garry's Mod». Ньюман отмечает, что дополнений пока немного, но то, что уже есть, демонстрирует огромный потенциал. Он старается не менять всё слишком сильно, сохраняя привычные элементы, но улучшая то, что выглядит устаревшим.

В обновлённом режиме песочницы возвращаются старые элементы: обломки робототехники, колёса, шестерни и куски стальных балок. Кроме того, Facepunch наконец добавила воду — с волнами, которые бросают физические объекты из стороны в сторону, погружением, плаванием, каустикой, туманом и постобработкой. NPC теперь «живут непосредственно в движке», что упрощает создание, например, бойцовского клуба.

Также разработчики упростили меню и добавили настройки, ориентированные на производительность и разработчиков. Полные примечания к патчу доступны отдельно — там можно найти детали о монтировании мастерской и фрагментации видеопамяти.

На момент публикации S&box всё ещё не перешла на free-to-play, хотя ранее в Facepunch говорили, что это произойдёт «ближе к концу года». Если студии удастся воссоздать классическую магию GMod с нужными игрокам обновлениями, у проекта есть шанс на возвращение. Однако полагаться на качественные пользовательские игры внутри игры становится всё сложнее — в том числе потому, что часть задач теперь закрывает генеративный ИИ.