Facepunch Studios выпустила бета-версию платформы s&box для Linux

Студия Facepunch Studios объявила о планах реализовать официальную поддержку операционной системы Linux для своей платформы создания игр s&box, созданной на движке Source 2. Проект, который изначально позиционировался как идейный наследник культовой песочницы Garry's Mod, уже получил первую публичную тестовую сборку для пользователей открытой системы.

На текущем этапе запустить версию для Linux простым нажатием кнопки не выйдет. Доступ к сборке ограничен исходным кодом из публичного репозитория, поэтому пользователям необходимо компилировать проект вручную. Как отметили представители команды в официальном анонсе, сначала мы дадим вам, умникам, поиграть с этим в открытом репозитории, а когда сборка докажет свою стабильность, мы отправим ее в Steam. Авторы рассчитывают, что нативный билд появится в магазине Valve уже через несколько недель.

Разработчики сообщили, что процесс тестирования и адаптации велся на дистрибутиве Fedora KDE с графическим протоколом Wayland. Сборка пока содержит внушительный список технических проблем: для запуска редактора требуется наличие системной библиотеки libxml2, а окно предварительного просмотра редактора вообще не принимает пользовательский ввод из-за отсутствия связующего звена между SDL и Qt.

Помимо проблем с управлением в редакторе, авторы предупредили о критических багах при наличии дублирующихся базовых папок base/code, что приводит к полному нарушению работоспособности клиента. Библиотека libharfbuzz2 также периодически конфликтует со средой, ошибочно подтягивая системные зависимости вместо внутренних файлов движка.

Попытка расширить список платформ разворачивается на фоне крайне тяжелой ситуации с популярностью проекта. Песочница, призванная повторить колоссальный успех Garry's Mod, пока не может привлечь аудиторию: пиковый суточный онлайн s&box за последние 24 часа составил всего 381 игрока. Площадке явно не хватает сильных пользовательских проектов и ключевых режимов, способных удержать людей.

Полноценный релиз нативной версии в Steam должен значительно облегчить доступ к проекту для владельцев портативных устройств вроде Steam Deck. До этого момента разработчикам предстоит решить накопившиеся проблемы с библиотеками и вернуть редактору базовую стабильность.