Гарри Ньюман признал провал запуска s&box и пообещал изменить ряд ключевых решений

Основатель Facepunch Гарри Ньюман публично признал проблемы с запуском s&box и пообещал изменить ряд ключевых решений. Поводом стал критический ролик YouTube-блогера Eridium, посвящённый состоянию платформы спустя несколько месяцев после релиза.

Одной из главных претензий оказался дизайн персонажей-граждан, который Ньюман ранее защищал. Он признал, что этот подход не понравился большинству аудитории, и теперь Facepunch планирует отказаться от спорных моделей в пользу более традиционных человеческих персонажей. По словам Ньюмана, работа над изменением займёт около месяца.

Разработчик также согласился с критикой пользовательского контента. По его словам, хорошие проекты сейчас теряются среди большого количества технодемок, кликеров и другого слабого контента, в том числе созданного с использованием ИИ. Facepunch намерена изменить систему Playfund, чтобы она не стимулировала появление такого контента, а для игр и карт внедрить модель подписки и установки через Мастерскую.

Сам запуск s&box Ньюман назвал провальным. Студия рассчитывала на постепенный рост, однако вместо этого получила негативную реакцию и недовольство части сообщества Garry's Mod. Отдельно он признал, что бесплатные выходные не решили проблему и лишь усилили неудачное первое впечатление.

При этом Facepunch не собирается нанимать Eridium, хотя Ньюман заявил, что несколько раз обсуждал такую возможность. Основатель студии считает, что независимый автор полезнее в качестве критика, который может свободно указывать разработчикам на проблемы.

Ньюман также признался, что нынешнее положение s&box вызывает у него чувство подавленности, деморализации и стыда. При этом он считает влияние ИИ на UGC-платформы настолько непредсказуемым, что ближайшие месяцы могут определить, станет ли нынешний кризис для s&box началом нового этапа или упущенной возможностью.