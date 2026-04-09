ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
s&box 28.04.2026
Песочница
4.9 8 оценок

Наследник Garry's Mod набирает популярность: s&box собрала сотни тысяч желаний до релиза

butcher69 butcher69

Песочница s&box от студии Facepunch Studios демонстрирует впечатляющий интерес ещё до выхода. По словам операционного директора Алистер Макфарлейн, игру добавили в списки желаемого более 370 тысяч раз, а предварительная выручка уже достигла 1,7 млн долларов.

Проект позиционируется как духовный наследник Garry's Mod и создаётся на базе Source 2. Игроки смогут разрабатывать собственные игры и делиться ими с сообществом, используя широкий набор инструментов. При этом Valve разрешила публиковать такие проекты без комиссии в своём магазине.

Релиз s&box состоится 28 апреля в Steam по цене 20 долларов. Создатель проекта, Гарри Ньюман, ранее отмечал, что главная цель — окупаемость, а не рекордная прибыль.

2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
smallhell
Речь не о комиссии, а о плате за движок. Платить за движок не нужно, обычную комиссию стим - надо.

1