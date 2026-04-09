Наследник Garry's Mod набирает популярность: s&box собрала сотни тысяч желаний до релиза

Песочница s&box от студии Facepunch Studios демонстрирует впечатляющий интерес ещё до выхода. По словам операционного директора Алистер Макфарлейн, игру добавили в списки желаемого более 370 тысяч раз, а предварительная выручка уже достигла 1,7 млн долларов.

Проект позиционируется как духовный наследник Garry's Mod и создаётся на базе Source 2. Игроки смогут разрабатывать собственные игры и делиться ими с сообществом, используя широкий набор инструментов. При этом Valve разрешила публиковать такие проекты без комиссии в своём магазине.

Релиз s&box состоится 28 апреля в Steam по цене 20 долларов. Создатель проекта, Гарри Ньюман, ранее отмечал, что главная цель — окупаемость, а не рекордная прибыль.