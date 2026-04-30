Преемник Garry's Mod заработал первый миллион в день запуска и теперь бюджет для авторов контента будет удвоен

На днях состоялся запуск официального духовного и технологического преемника легендарного Garry's Mod в виде песочницы s&box. Несмотря на спорные оценки пользователей в Steam и ряд серьезных технических шероховатостей, игра с первых дней приносит своим создателям солидную прибыль, часть из которой студия Facepunch немедленно решила пустить в развитие сообщества.

Как отметил руководитель разработки и автор оригинальной игры Гарри Ньюман, коммерческие показатели за первые сутки работы превзошли ожидания компании. Только в течение стартового релизного окна создателям s&box удалось заработать около 1 миллиона долларов. Студия подчеркнула, что столь высокие финансовые результаты получены "естественным" путем, поскольку авторы принципиально просили компанию Valve не показывать их на главной странице Steam. Авторы s&box не хотели навязывается и отдали предпочтения игрокам, которые заинтересованы исключительно в песочнице.

Как отмечают в команде Facepunch Studios, успешные продажи в первый день мотивировали разработчиков существенно повысить спонсирование рядовых создателей игровых миров, и они увеличивают грантовый «Фонд игры» до впечатляющего 1 миллиона долларов. Именно этот капитал направлен в карман народным творцам модификаций s&box для развития их независимых проектов.

Руководство отчиталось также о борьбе с серверными нагрузками в часы запуска. Обошлось без катастроф, однако команде пришлось потрудиться: Ньюман иронично поделился историей о том, как однажды бэкенд все же «летал», а из-за обилия скачек команда ненамеренно провела DDOS-атаку на себя и масштабировала все возможные сервисы проекта «на лету» под увеличивающиеся аппетиты прибывающих энтузиастов.