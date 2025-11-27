Разработчики s&box открыли исходный код движка и перешли на лицензию MIT

Студия Facepunch Studios официально объявила о переводе своего игрового движка s&box в статус проекта с открытым исходным кодом. Начиная с последнего обновления, исходные файлы стали доступны на площадке GitHub под свободной лицензией MIT, что позволяет пользователям собирать движок самостоятельно и модифицировать его по своему усмотрению.

Представители команды уточнили важный нюанс касательно интеллектуальной собственности. Открытие кода не затрагивает фундаментальные технологии движка Source 2, права на которые принадлежат компании Valve. В открытый доступ выложены высокоуровневые системы, написанные Facepunch на языке C#, включая полный код редактора, сетевую подсистему, управление сценами, пользовательский интерфейс и другие инструменты. Это решение дает сообществу возможность отправлять запросы на улучшение функционала, создавать собственные ответвления проекта для отдельных игр или использовать наработки в своих движках.

Авторы инициативы отметили, что с коммерческой точки зрения раздача технологий бесплатно и без роялти может показаться нелогичной. Однако разработчики подчеркнули, что стремятся создать больше возможностей для индустрии и верят в пользу открытого ПО для экосистемы, приводя в пример успех движка Godot.

Помимо организационных изменений, техническое обновление принесло ряд исправлений. Специалисты устранили проблемы со швами на стыках ландшафта при смене уровня детализации и внедрили экспериментальную технику вращения сегментов текстур для устранения эффекта повторяющегося рисунка. Также была улучшена сетевая синхронизация разрушаемых объектов: теперь осколки корректно отображаются у всех клиентов, а авторы контента могут настраивать их появление исключительно на стороне клиента для снижения нагрузки.

Дополнительно студия переписала систему управления памятью в нативном коде, заменив аллокатор jemalloc на mimalloc для упрощения отладки, и исправила множество ошибок игрового режима, включая сбои рендеринга в VR и некорректную работу карт окружения.

Проект s&box позиционируется авторами как духовный наследник Garry’s Mod, призванный превзойти возможности предшественника за счет перехода на технологии Source 2 и современные стандарты .NET 10. Это долгосрочная платформа, объединяющая инструментарий для создания игр на языке C# с возможностью мгновенной «горячей» перезагрузки кода без лишней компиляции. Среди ключевых особенностей заявлены облачная библиотека ассетов, не требующая предварительной загрузки аддонов, встроенный мультиплеер и полная поддержка VR.