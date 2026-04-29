Релиз s&box встретили "смешанными" отзывами в Steam: пользователи недовольны ИИ-контентом и оптимизацией

28 апреля состоялся релиз s&box — новой игровой платформы от студии Facepunch (создателей Garry's Mod и Rust). Проект, построенный на движке Source 2, позиционируется как инструмент для создания и публикации пользовательских игр, которые затем можно распространять в Steam. Однако запуск оказался омрачен негативными отзывами.

На момент первых часов после выхода игра получила в Steam более 800 отзывов, из которых положительными оказались лишь 49%, что соответствует рейтингу «смешанные». Позднее этот показатель немного вырос до 55% (при более чем 500 отзывах), а стоимость s&box в российском регионе Steam составила 710 рублей.

Основные претензии игроков:

Нашествие «низкокачественного» ИИ-контента.

Пользователи жалуются, что основное пространство платформы заполонили проекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Большинство из них — это примитивные копии режимов из Roblox и Fortnite, которые игроки называют «слопом». По мнению сообщества, эти поделки скрывают немногочисленные действительно качественные разработки, сделанные вручную.

Пользователи жалуются, что основное пространство платформы заполонили проекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Большинство из них — это примитивные копии режимов из Roblox и Fortnite, которые игроки называют «слопом». По мнению сообщества, эти поделки скрывают немногочисленные действительно качественные разработки, сделанные вручную. Проблемы с удобством и производительностью.

Помимо засилья ИИ-проектов, пользователи отмечают неудобный встроенный редактор и плохую оптимизацию платформы.

Помимо засилья ИИ-проектов, пользователи отмечают неудобный встроенный редактор и плохую оптимизацию платформы. Нерабочие серверы и отсутствие интересного контента.

Игроки из РФ сообщают, что серверы s&box не работают на территории России. Кроме того, звучат жалобы на общий дефицит увлекательных занятий на старте.

Основатель Facepunch Гарри Ньюман отреагировал на ситуацию практически сразу. Он признал, что низкокачественный ИИ-контент становится растущей проблемой для всех творческих индустрий. При этом он добавил, что студия не планирует полностью запрещать использование нейросетей, так как считает их полезным инструментом для обучения и повышения продуктивности.

В то же время разработчики пообещали принять меры, чтобы поощрять ручное творчество, активно убирать откровенный «ИИ-слоп» с главной страницы и бороться с теми, кто использует технологию «очевидными и низкокачественными способами». Студия также заверила, что будет продолжать обновлять платформу и прислушиваться к сообществу.

Показательно, что оценки от пользователей, купивших игру в Steam («смешанные»), резко контрастируют с оценками от тестировщиков, получивших бесплатные копии вне Steam (более 1500 «очень положительных» отзывов, рейтинг 92%).

В будущем разработчики планируют дать пользователям возможность зарабатывать на своих творениях прямо в s&box и экспортировать готовые игры для продажи в Steam без отчислений в пользу Facepunch.