s&box делает ставку на авторов: наследница Garry's Mod готовится к выходу с фондом в $500 тысяч

Песочница s&box, которую уже называют духовной наследницей Garry's Mod, готовится к релизу и пытается привлечь внимание не только идеями, но и деньгами. Разработчики объявили, что фонд выплат авторам пользовательского контента уже превысил 500 тысяч долларов — и это только старт.

Суть проста: создатели режимов и модификаций смогут зарабатывать на своих проектах внутри платформы. Причём речь не о символических наградах, а о полноценной экономике с возможностью внедрять внутриигровые покупки. Такой подход явно вдохновлён успехами Roblox и Fortnite, где пользовательский контент давно стал основой бизнеса.

Любопытно, что финансирование идёт за счёт прибыли Garry’s Mod. Фактически старая игра теперь напрямую инвестирует в будущее новой экосистемы — редкий случай, когда наследие работает не только на ностальгию, но и на развитие.

Вопрос в другом: хватит ли денег, чтобы удержать авторов в долгую? Конкуренция за контент сейчас огромная. Но если s&box удастся создать удобные инструменты и честную монетизацию, у неё есть шанс повторить — а возможно, и превзойти — успех оригинала.