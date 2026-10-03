s&box открыла бесплатный доступ до 5 октября в честь гранд-финала Game Jam

s&box открыла бесплатный доступ до 5 октября. Поводом стал гранд-финал Game Jam, но заглянуть в платформу стоит и тем, кто просто хочет посмотреть, что она собой представляет: за время конкурса там появилось более 400 игр.

Сейчас в финале Game Jam остались две игры, которые борются за призовой фонд в 50 тысяч фунтов. Победителя объявят в субботу, 3 октября. Проголосовать может каждый, кто сыграет в обе работы.

Финалисты:

GAMMA TEAM от Solo Queue — кооперативная игра о спасении ценностей в Чернобыльской зоне отчуждения. Команда работает на компанию, которую интересует только выполнение квоты: нужно проникнуть в Зону, собрать всё, что удастся, выжить среди мутантов и вынести тела погибших. Это первый проект Solo Queue, полностью созданный во время джема. Разработчики уже планируют новые локации, монстров, ветвящиеся подземелья, а также поддержку контроллеров и Steam Deck.

RUN IT AGAIN от MONOCULTURE INTERACTIVE — быстрый шутер от первого лица, построенный вокруг скорости и точности. Игрока забрасывают в серию симулированных боевых сценариев: прошёл — идёшь дальше, не прошёл — бежишь заново. Цель — побить симуляцию, личный рекорд и норматив времени.

Остальные призёры: Keg Quest от Mighty Brick заняла третье место с призом 8 тысяч фунтов, Catz VS Ratz от Witch Cat — четвёртое с 7 тысячами, Roundabout от Braxnet — пятое с 5 тысячами. Разработчики советуют поискать интересные проекты и среди тех, кто не дошёл до финала.