s&box вышла в Steam - новая платформа от авторов Garry's Mod уже доступна

Студия Facepunch Studios объявила о полноценном релизе платформы s&box в Steam. Проект, над которым работали несколько лет, наконец стал доступен пользователям после долгой разработки и нескольких перезапусков.

s&box позиционируется как универсальная платформа для создания пользовательского контента. Игроки могут разрабатывать собственные проекты самых разных жанров — от гонок и шутеров до RPG — используя движок Source 2. Разработчики делают ставку на свободу творчества и активное участие сообщества.

Одной из ключевых особенностей стала встроенная система монетизации. Авторы контента смогут публиковать свои проекты напрямую в магазине Steam и зарабатывать на них. При этом благодаря соглашению с Valve разработчикам не придётся платить роялти за использование Source 2.

Создатели признают, что текущая версия далека от идеала, однако считают её достаточно готовой для старта. Платформа будет развиваться по модели постоянных обновлений — команда планирует выпускать апдейты еженедельно, улучшая функциональность и исправляя проблемы.