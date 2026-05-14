Создатель Garry's Mod ответил на критику S&Box: "Мы не сможем выиграть спор с ожиданиями игроков"

Гарри Ньюман прокомментировал волну негативных отзывов вокруг S&Box и признал, что большая часть критики связана не с самой игрой, а с ожиданиями аудитории, которая хотела увидеть фактически новый Garry’s Mod.

По словам разработчика, около 35% отзывов напрямую сравнивают S&Box с Garry’s Mod и выражают разочарование тем, что проект пошёл в другом направлении. Ньюман отметил, что понимает такие реакции, но считает их в значительной степени вопросом ожиданий, а не качества игры.

Он подчеркнул, что команда изначально не пыталась создать прямую замену Garry’s Mod, а строит отдельную платформу с другим техническим фундаментом. При этом разработчик прямо заявил, что в этом споре «победить невозможно», поскольку речь идёт о предпочтениях игроков.

Отдельно Ньюман признал, что отсутствие Steam Workshop стало одной из самых болезненных точек восприятия проекта — около четверти негативных отзывов связаны именно с этим. Он согласился, что мгновенная интеграция модов через Workshop действительно была одной из сильнейших сторон Garry’s Mod.

Также он затронул критику «ИИ-слопа» в пользовательском контенте, подчеркнув, что S&Box не создавался как площадка для низкокачественного или сгенерированного мусора, но как UGC-платформа он неизбежно с этим сталкивается. По его словам, команда будет активно чистить подобный контент и не давать ему подниматься в выдаче.

Ньюман добавил, что часть жалоб касается производительности, и это он считает уже «реальной проблемой», над которой команда продолжает работать.

В завершение он отдельно опроверг слухи о NFT и блокчейне, заявив, что подобных технологий в проекте никогда не было и не будет.