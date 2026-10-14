Создатель Garry's Mod сделает свою новую игру бесплатной до конца года - S&Box меняет концепцию

Гарри Ньюман, автор культовой и до сих пор популярной Garry's Mod, опубликовал открытое обращение к игрокам, в котором объявил о радикальной смене курса разработки новой песочницы S&Box. Разработчик откровенно признал, что проект в его нынешнем виде не пользуется популярностью у аудитории, в связи с чем игра перейдет на бесплатную модель распространения ближе к концу текущего года.

Ньюман отметил, что платный доступ в сочетании с внутриигровой продажей косметики отпугивал новичков. Всем пользователям, которые уже успели приобрести проект за деньги, начислят компенсацию в виде эксклюзивных предметов инвентаря Steam, причем заплатившие за доступ $20 получат расширенный набор наград по сравнению с теми, кто покупал игру за $10.

В своем посте геймдизайнер заявил, что ему стыдно за текущие отрицательные отзывы, а главная ошибка студии заключалась в смещении приоритетов:

Мы сосредоточились на движке и удобстве разработки. Это то, что мы любим, но мы продаем не движок, а игру. Нам нужно сместить фокус на пользовательский опыт игроков, а не создателей контента. Наша задача сейчас — довести базовый режим Sandbox до паритета с Garry’s Mod и превзойти его: добавить больше NPC, транспорт, поддержку пользовательских аддонов и первоклассный мультиплеер.

Наряду с переходом на бесплатную модель игру s&box ждет серьезные изменения.

Непропорциональный аватар с четырьмя пальцами и гипертрофированными ладонями полностью уберут из меню и редактора, сделав базовой моделью обычного человека.

Разработчики сочли создание собственного внутреннего аналога мастерской пустой тратой сил и времени, поэтому обмен картами и пользовательскими модификациями переведут в Steam Workshop.

Ньюман признал несостоятельной изначальную идею сделать «Netflix от мира игр», встречающий пользователя витриной из десятков разномастных проектов. Ситуацию усугубил генеративный ИИ, упростивший производство низкокачественных поделок. В ответ программа финансирования Play Fund будет реорганизована в систему ручного отбора и одобрения качественных модов по образцу классического Steam Greenlight.

По словам авторов, реорганизация позволит вернуть проекту дух классической Garry’s Mod и привлечь широкую аудиторию, необходимую для развития живой экосистемы серверов.