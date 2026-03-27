Создатели s&box опубликовали дорожную карту и анонсировали лицензию для выпуска самостоятельных игр

Разработчики из студии Facepunch поделились подробностями обновления платформы s&box от 25 марта 2026 года. Команда приближается к релизу и решила открыто рассказать о будущих планах. Для этого авторы представили публичную дорожную карту. Это масштабный список желаемых функций для будущей разработки. Пользователи могут голосовать за наиболее интересные им пункты.

Главным событием стало подписание нового лицензионного соглашения с компанией Valve. Теперь создатели контента смогут экспортировать свои проекты из редактора s&box и выпускать их в магазине Steam в виде полноценных самостоятельных игр без выплаты отчислений. Студии Facepunch еще предстоит закончить работу над лицензированием между компанией и создателями игр. Скоро функция будет протестирована с группой пользователей, а 1 на очереди станет игра My Summer Cottage.

Помимо этого разработчики добавили 2 новые команды для диагностики сетевого трафика. Инструменты net_diag_record 1 и net_diag_dump позволяют выгрузить текстовый файл со всей информацией о сетевой активности за заданное время. В режиме песочницы появилась 1 версия инструмента позиционирования лиц с поддержкой пресетов и сетевой синхронизацией.

В редакторе карт функция выделения всего теперь работает корректно и захватывает только элементы сетки в зависимости от режима. Также были исправлены ошибки при записи демо. Теперь система поддерживает запись объектов при смене родителя и лучше работает с облачными ассетами. Разработчики устранили критическую ошибку рендеринга кубических карт, которая ранее приводила к переполнению видеопамяти из-за обработки слишком большого количества данных за 1 кадр.

Дополнительно улучшилась цветопередача во встроенном видеоплеере и обновилась библиотека сжатия. Команда подчеркнула, что до релиза осталось мало времени, поэтому сейчас фокус внимания находится на полировке геймплея. Главная задача заключается в том, чтобы сделать 1 опыт новых игроков максимально комфортным.