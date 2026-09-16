Студия Facepunch Studios в 2 раза снизила цену на s&box из-за острой нехватки игроков

Студия Facepunch Studios официально объявила о перманентном снижении стоимости своей амбициозной платформы s&box сразу в 2 раза. Духовный наследник культовой Garry's Mod, созданный на базе движка Source 2 от Valve, теперь продается в цифровом магазине Steam за 10 долларов вместо прежних 20 долларов, а в российском регионе базовая стоимость опустилась до 465 рублей.

Основатель студии Гарри Ньюман в блоге разработчиков откровенно подтвердил причину такого шага на фоне активных обсуждений в социальных сетях. Как заявил глава Facepunch Studios, догадки сообщества о попытке привлечь аудиторию являются чистой правдой, поскольку проекту критически не хватает людей, а игроки в отзывах постоянно упрекают авторов в завышенном ценнике. По словам Ньюмана, главной задачей команды сейчас стал рост активного онлайна, поэтому студия одновременно полирует платформу, оптимизирует поиск достойных игр и снижает финансовый порог входа.

Статистика проекта в сервисе Steam действительно выглядит тревожно на фоне былых ожиданий. Несмотря на релиз 28 апреля 2026 года, площадке пока так и не удалось заинтересовать широкую публику. Суточный онлайн s&box колеблется в скромном районе 400 - 500 человек, а пиковый показатель за все время едва превысил 6700 одновременно играющих пользователей. Оценки в магазине Valve также застряли на смешанном уровне на основе более 5100 пользовательских рецензий с общим рейтингом одобрения около 57 процентов.

Аналитики и игроки объясняют подобные показатели жестким давлением со стороны конкурентов и отсутствием яркого стартового наполнения. В эпоху безоговорочного доминирования бесплатных платформ вроде Roblox и Fortnite, предлагающих продвинутые редакторы и многомиллионную готовую аудиторию без вступительных взносов, платный формат s&box изначально поставил новинку в уязвимое положение. Ситуацию усугубил релиз без готового флагманского хита, способного затянуть обычных пользователей, из-за чего детище авторов Rust рискует остаться нишевым развлечением для узкого круга энтузиастов.

Параллельно с удешевлением разработчики выпустили крупное техническое обновление 26.09.15 от 15 сентября 2026 года. В проект добавили графический интерфейс Painter для сглаженного векторного рендеринга элементов интерфейса и полностью перевели отрисовку текста на видеокарту по алгоритму Лендьела. Шрифты теперь сохраняют четкость при любом приближении и не тратят ресурсы центрального процессора, а улучшенная система миграции хоста обеспечивает передачу состояния мира новому ведущему при отключении создателя сессии без потери данных.

В главное меню добавили интерактивные карточки предварительного просмотра проектов при наведении курсора, упростили систему оценивания пользовательских работ и внедрили поддержку голосования в конкурсах разработчиков. Редактор пополнился переключателем графических пресетов прямо в окне предпросмотра, инструментами отражения полигональных сеток и автоматическим выравниванием блоков по нормалям поверхностей. Для демонстрации свежего двухмерного спрайтового инструментария авторы представили аркаду Block Party со встроенным редактором уровней и сетевыми таблицами лидеров.

Команда также отчиталась о заметном приросте общей производительности движка. Скорость клонирования игровых объектов выросла примерно в 2.6 раза при снижении объема выделяемой памяти на 38 процентов, а кодирование сетевых пакетов перенесли на фоновые вычислительные потоки. Нативные сборки для Linux перевели на обновленную среду Steam Linux Runtime 4, на платформе Mac заработали геометрические шейдеры, а в открытый репозиторий проекта добавили автоматические скрипты для быстрой сборки и синхронизации файлов.