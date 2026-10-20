Scam Line готовится к версии 1.0 на PC - победа достанется самым хитрым

Доверять друзьям или предать их ради победы? В Scam Line этот выбор становится основой игрового процесса. Разработчик RavenJm представил новый кинематографический трейлер многопользовательской игры о социальной дедукции и объявил дату полноценного релиза — 3 ноября 2026 года.

Scam Line рассчитана на компанию из четырех-восьми человек, которым предстоит соревноваться в психологических испытаниях. Участники оказываются заперты в отдельных комнатах и не могут видеть друг друга, а единственным средством связи становится старый мобильный телефон.

Каждое испытание проверяет способность игроков договариваться, анализировать чужие слова и распознавать ложь. Можно заключать союзы, обмениваться информацией и помогать другим участникам, но никто не запрещает блефовать, манипулировать собеседниками и нарушать обещания. Ведь в конечном итоге победитель будет только один.

В версии раннего доступа уже представлены десятки социальных испытаний, включая вариации дилеммы заключенного и задания на внимательность. Разработчики также планируют расширять набор мини-игр и ролей, влияющих на поведение участников.

Версия 1.0 выйдет на PC 3 ноября 2026 года.